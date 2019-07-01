【71遊行】慶委會嘉年華疑被騷擾　緊急通知市民不要前往

《逃犯條例》修訂爭議風波至今尚未平息，民陣於今日（1日）發起「撤回惡法、林鄭下台」為主題的遊行，遊行人士於維園草坪起步。另一邊廂，香港各界慶典委員會亦由上周六（29日）開始，一連三日在維園足球場舉辦慶祝回歸22周年「創科潮流音樂嘉年華」，與民陣的遊行起點重疊。

慶委會於今午發出緊急通知，指多批人士曾到嘉年華會場騷擾活動進行，呼籲想參與活動的市民不要再進入維園嘉年華，市民可到自己就近的地區參加慶回歸活動。