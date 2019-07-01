【71遊行】慶委會嘉年華疑被騷擾　緊急通知市民不要前往

撰文：曾凱欣
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《逃犯條例》修訂爭議風波至今尚未平息，民陣於今日（1日）發起「撤回惡法、林鄭下台」為主題的遊行，遊行人士於維園草坪起步。另一邊廂，香港各界慶典委員會亦由上周六（29日）開始，一連三日在維園足球場舉辦慶祝回歸22周年「創科潮流音樂嘉年華」，與民陣的遊行起點重疊。
慶委會於今午發出緊急通知，指多批人士曾到嘉年華會場騷擾活動進行，呼籲想參與活動的市民不要再進入維園嘉年華，市民可到自己就近的地區參加慶回歸活動。
慶委會呼籲遊人不要進入維園嘉年華。（截圖自慶委會網站）
慶委會於下午3時發表緊急通知，指約下午2時，慶委會維園嘉年華會場曾出現四、五批並非參與活動的人士到處拍照，甚至對著參加者拍照，企圖騷擾活動進行。大會因此呼籲想參加活動的市民不一定要到維園，市民可到自己就近的地區參加慶回歸活動。
慶委員會已連續3年成功申請在維園舉辦慶回歸活動，過去多年亦有出現與民陣遊行起點重疊的情況。今年民陣舉辦的集會遊行起步點，與慶委會嘉年華只相隔一條行人路。慶委會署理執行主席陳勇曾表示，不擔心參加嘉年華的人士會與參加民陣遊行表達訴求的人士發生衝突，相信警方會有妥善安排，又指過去多年七一，不同政見的人士都是保持和平，相信大家只是在各自地方舉行活動。