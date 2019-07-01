【71遊行】「從沒為6月12日衝突事件『定性』」政府回應遊行全文

民陣今天（7月1日）號召七一大遊行，民陣指有55萬人上街，為歷來最多人參加的七一遊行，至於警方則指，經原定遊行路線，最高峰時有19萬人。 政府晚上9時25分出稿回應遊行，聲明指留意到今日的遊行以和平理性方式進行，而部分示威人士從早到晚與警方對峙，衝擊警方防線，破壞社會秩序，嚴重影響公眾安全，政府予以強烈譴責。 而政府的聲明，未有再以「暴動」形容衝擊立法會的行為，又指在6月12日，即金鐘衝突當天，特區政府「從沒為六月十二日的衝突事件『定性』」。以下為政府回應全文。

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政府發言人回應今日（七月一日）舉行的遊行時表示，我們留意到今日的遊行以和平理性方式進行，特區政府一向尊重市民遊行集會和表達意見的自由和權利，亦明白市民對政府的政策有不同意見。理性包容、和而不同是香港這個自由和多元化社會的特質，也是香港人引以為傲的核心價值。

發言人表示：「政府清楚明白不少市民對修訂《逃犯條例》的擔心和疑慮，並已停止所有關於修例的工作，條例草案會在現屆立法會會期於明年七月結束時自動失效。」

特區政府從沒為六月十二日的衝突事件「定性」

發言人重申，特區政府從沒為六月十二日的衝突事件「定性」；而無論任何人就任何事件如何「定性」，均不影響律政司的刑事檢控工作。

發言人指根據獨立監察警方處理投訴委員會在六月二十七日發出的新聞稿，該會主席梁定邦博士已「向監警會成員建議會方應主動審視近期的大型公眾活動，以履行其法定職能。現時，會方正就有關建議進行內部討論，其網頁亦正進行改版以配合相關工作。監警會將於短期內就其未來計劃向公眾作出交代。」

今日部分示威人士從早到晚與警方對峙，衝擊警方防線，破壞社會秩序，嚴重影響公眾安全。到下午，部分激進示威人士不斷以極端暴力衝擊立法會大樓，嚴重影響警察和公眾安全。這些暴力行為，絕對不為社會接受，特區政府予以強烈譴責，使用暴力的示威者必須立即停止暴力行為。