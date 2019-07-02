【立法會衝擊】建制派批暴徒行為　姑息等同默許衝擊　促警方追究

反對《逃犯條例》修訂示威人士昨日（1日）把行動升級，部分示威者晚上衝入立法會大肆破壞，凌晨時分警察再度出動催淚彈清場。泛民議員譴責特首林鄭月娥把責任推到年輕示威者身上，建制派議員緊隨泛民會見傳媒，「班長」廖長江直斥示威者用鐵枝及鐵鎚衝擊立法會、視法紀如無物屬暴徒行為。 此外，實政圓桌立法會議員田北辰則高度讚揚警方昨日十分克制。

建制派議員今日中午會見傳媒，譴責反修例示威者衝擊立法會行為。（張浩維攝）

批評屬踐踏特區政府及國家尊嚴 不能把昨日衝擊行為合理化

昨日晚上反修例示威者衝入立法會，大樓內變得滿目瘡痍，林鄭今日凌晨會見傳媒時強烈譴責有關行為。建制派議員廖長江今日中午會見傳媒時表示，昨日由日間到凌晨目睹示威者用鐵枝鐵鎚衝擊立法會、視法紀如無物屬暴徒行為；同時亦是踐踏特區政府及國家尊嚴，要求警方追究到底。他認為，倘採取姑息態度，將責任怪於政府身上，如同默許示威者再次作出衝擊。

被問及示威者原本採用「和理非」的方法向政府表達訴求，惟未有得到正視才將行動升級，廖長江指雖然政府未有回應訴求，但不能把示威者昨日的行為合理化。

李慧琼：暴徒需受到法律制裁

民建聯主席李慧琼又表示，昨日立法會遭到肆意破壞及有示威者向立法會撒粉未，認為暴徒需受到法律制裁；工程界立法會盧偉國也指莊嚴的立法會現時變得滿目瘡痍，會內的設施及會議廳遭受破壞，以及示威者撒有毒粉塵的行為是絕對不容許。

自由黨主席張宇人說，立法會衝突引起市民不安，亦令香港經濟受到破壞，並透露有商界朋友已向他表示來港投資的憂慮，呼籲市民不要粉飾暴力行為。

昨晚有示威者撞破立法會玻璃門，衝入大樓內。（資料圖片）

田北辰讚警方清場十分克制

立法會運作未回復正常，實政圓桌立法會議員田北辰表示，昨日的示威行動導致未來兩周不能開會，以及未能處理多項民生議題，是對立法會的污辱。他又高度讚揚警方昨日十分克制，並給予示威者時間離開現場，認為現階段應思考如何面對問題。

田北辰續指，近期多次有數十萬以上的市民參與示威遊行，以及有暴力事件發生，是非常深層次問題，認為政制改革刻不容緩，故較早前向特首提議在暑假期間召開閉門會議的聆聽會，聆聽年輕人說話。田北辰又建議，在明年立法會期前在831框架下重啟政改。

陸頌雄批泛民是始作俑者

民建聯立法會議員葛珮帆認為，有言論指警方昨晚運用「空城計、放水論」讓示威者佔據立法會，是不負責任的說法及表現。

工聯會立法會議員陸頌雄則指，反對派議員推卸責任卻不檢討自己，是造成現今局面的始作俑者。他續指，由2014年開始違法佔中強調違法達義經已是「打開潘朵拉盒子」，認為反對派應將政治本錢放低，不要遺害下一代。