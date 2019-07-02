【立法會衝擊】三機構收最少320個求助　社工：有人拒絕幫助

修定《逃犯條例》的爭議不絕，有人疑因社會陷入僵局而觸發情緒問題。本港數個情緒求助機構均指出，近日有較多年輕人因社會議題出現情緒不穩情況。 撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，近兩星期派出社工到金鐘一帶開解年輕人，當中有24人需要即時協助，情況令人關注，「有情緒問題嘅朋友唔會主動要求協助」，着大眾要留意身邊情緒有別的朋友，及早開解。他又稱，政見不一的家庭要減少正面衝突，家長要表達出「就算大家政見唔一樣，我依然是愛你」的一面。

有示威者進入立法會後曾形容自己是「視死如歸」，情況令人擔心。（資料圖片/羅君豪攝）

協助機構：年輕人情緒問題較2014年嚴重

撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，早於今年4月，已留意到有市民因修例觸動情緒問題，涉及10多宗求助個案。他指出，由於大多數需協助人士不會主動尋求意見，因而相信其情況會較嚴重。

曾展國指，近日有社工職員到金鐘及政總一帶了解年輕人的想法，留意到部分人的情緒有異，兩星期前開始外展行動，並為24名有需要的年輕人處理情緒困擾的問題，「今次明顯（年輕人情緒）問題較2014年個次較嚴重，所以都好希望幫到佢哋。」

他指出，資料顯示，20歲或以下的年輕人個案中，女性需協助者較多，而整體自殺個案則為男性較多，「因為男人定型係『強者』，唔衰得，有事不求助，但忍到『爆煲』就太遲，所以要鼓勵求助。」

一名35歲的梁姓男子上月6.16遊行前夕，危站太古廣場平台，掛起橫額表達訴求，惟他危站5小時後墮樓身亡。（資料圖片）

多留意說「有無力感」、「好絕望」朋友

曾展國說，10多歲至20多歲的年輕人，由於荷爾蒙影響行為較衝動，在社會的大是大非事件討論中，其參與者情緒波動更大，因此若發現身邊有朋友情緒有別，就要多加關注，「佢可能會話『做乜都好似無用咁無效果』、『有無力感』、『好絕望』，而情緒低落不欲一言，或突然變得激進，要當『死士』好激進，視死如歸要多留意。」此外，他留意到昨晚（1日）有示威者指「不怕死」而留守爭取，形容這是非常危險，是「被動自殺」傾向，任由別人傷害，情況令人痛心，需要留意。

他表示，擔心一班負面情緒太重的年輕人互相影響，提醒互相支持之餘，情緒上的關心也重要；另外，他建議與子女持不同政見的家長，不要強迫接受大家的意見，必要時減少正面衝突，以書信寫下感受，家人可主動、直接提出「無論我同你的政見唔同，我都愛你的」，以免動氣及做成家中「孤立感」。

情緒太重的年輕人互相影響，成年人要悉時提供協助。（盧翊銘攝）

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心理輔導機構：30多人看新聞後感到不安

國際心理救援組織災後心理輔導協會早前開設「救心熱線」，協助被近日受修例示威和衝突困擾的市民，截至今日（2日）有198名市民求助。總幹事杜永政表示， 當中28宗、14%個案本來已有自殺傾向，部分個案涉及與家人的衝突，以及有30多宗是因看新聞而感到不安；小部分則是在示威者經過區域的居民，覺得示威活動嘈吵及對生活不便。杜表示，求助者中有70歲老人，但九成人都是15至29歲的青年。

杜指，有社工留意到，昨天（1日）下午開始發現有愈來愈多人討論「死士」，當中大部分人指「預咗無咗條命」；當中亦有人稱如果死去可換來政府讓步也有價值。他認為這種情緒正在網上蔓延開去，即使社工主動接觸該些市民，也會被拒絕，「佢哋覺得唔使同唔想人幫。」他希望外界減少以「義士」高調地推祟，以免形成反效果。

此外，因《逃犯條例》修定，向晴熱線至今收到近91個求助來電，當中6成出現情緒困擾。