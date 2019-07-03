【逃犯條例】社署呼籲情緒受困市民求助、珍惜生命 (附求助熱線)

《逃犯條例》餘波未了，社會日瀰漫着鬱悶的氣氛。社會福利署呼籲，若市民情報受困，應主動與朋友傾訴，或向專業人士尋求協助。社署設有24小時熱線2343 2255，歡迎有需要市民求助。此外，市民應多關心身邊的人，用心聆聽他們的心聲。

社會福利署呼籲市民若情緒受到困擾，要主動與朋友傾訴及珍惜生命。（資料圖片／梁妍玲攝）

社會福利署總臨床心理學家陳耀基表示，留意到社會上近日瀰漫着鬱悶的氣氛，有人甚至認為沒有解決方法而感到困擾。他呼籲有需要的市民主動與朋友傾訴，或向專業人士尋求協助。他解釋，若市民出現上述情緒，反映他們是很關心社會：「若然你的情緒得到別人的明白和接納，可幫助你度過這艱難的時刻。」社署設有24小時熱線2343 2255，歡迎有需要市民求助。

欲成為別人的支援亦要先照顧自己

另一邊廂，如市民希望成為別人的支援，陳耀基呼籲市民先照顧自己，好好休息，這樣才可釐清思緒，平伏心情，更好地面對目前的處境。

此外，陳耀基亦鼓勵市民多關心身邊的人，用心聆聽他們的心聲，嘗試理解、包容他們的訴求，與他們一同分憂，互相支持。如發現身邊的朋友有情緒困擾，應勸喻他們尋求專業協助。對於在社交媒體上有關輕生的留言，陳耀基呼籲大家要珍惜生命。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）