【DSE放榜2019】IVE畢業生晉身香格里拉品酒師：只要你唔怕失敗

中學文憑試(DSE)將於本周三(10日)放榜，心態決定一切。今年23歲的蔡丞峯(Calvin)，是本港少數的品酒師新秀，入行短短一年，已於五星級酒店佔一席位。 成功走進這個冷門行業，是偶然，也是努力不懈的結果，他於四年前入讀IVE酒店高級文憑課程，自此便與醇酒結下不解緣，除自費考獲相關資歷，更不斷裝備自己，葡萄成熟時，終於如願入行。品酒師工作一絲不苟，既要熟習各酒類知識，亦要顧全餐飲大局，他笑謂絕不簡單，全靠努力搭夠：「只要你唔怕失敗，不斷嘗試，肯主動尋找機會，就已經係成功的第一步」，期望有一日能成為亞洲品酒大師。

外間常以為品酒師需要「劈酒」，他帶笑解釋，「其實我們試完就會吐掉。」（李澤彤攝）

入行源於課堂導師「表演」

Calvin四年前DSE放榜後，五科成績全取二級以上，考慮到自己熱愛與人接觸及前景，遂報讀IVE酒店及餐飲業管理高級文憑課程，時至今日，身邊的同學大多數投身酒店管理，唯獨他選擇與酒共舞，從事較冷門的品酒行業。

入行的源起，始於課堂上導師的「表演」，成功點燃他對品酒的好奇心：「阿Sir當時試酒，佢10幾款酒都估中晒。」他又曾跟隨學校參加法國交流團，在當地酒店餐飲學院上課及觀察酒莊營運，首次走進葡萄園的他，無比興奮，更暗暗立志未來去向。

品酒師要兼顧採購工作

他一身西裝骨骨，談吐成熟，訪問時說起醇酒心得，更是滔滔不絕。他笑謂，品酒師工作不獨是品嘗美酒，「唔只係咁簡單」，需同時兼顧採購工作、準備酒單、市場策劃，小至酒杯配搭、餐廳佈局、醇酒存貨，皆在品酒師工作範圍之內；後勤以外，他亦需走在前線、為客人推介餐酒口感、飲食配搭等。

品酒沒所謂「天書」，加上手機能通天下事，葡萄酒的產地、出品酒莊及年份等，一查可知，品酒師則以經驗制勝，亦要觀察入微，「點樣分析隻酒，呢個係網上唔會搵得到。」

Calvin現於五星級酒店餐廳工作，不時碰見城中高官名人，侍酒及招待工作亦見講究。（李澤彤攝）

不少客人慣於晚飯時段點酒，午餐時分則相對冷清，品酒師此時則會充當半個推銷員，邀請客人購買單杯小酌。（李澤彤攝）

曾「反傳統」推薦白酒配鴨批

Calvin認為，品酒不必墨守成規，他試過「反傳統」推薦白酒配鴨批，客人品嚐後讚不絕口，「其實最重要知道隻酒的特性」。食客用餐後滿足的神情，是成功感的來源，他更渴望改變本港餐飲文化氛圍，逆轉食物及餐酒的主次之分，「唔一定食物先係主角，酒的獨特性，係可以令食物層次昇華」。

學歷其次 專業資歷不可缺

要成為侍酒師，學歷是其次，專業資歷則不可或缺。他於在學期間已積極舖路，包括自費報讀國際認可課程及取得相應證書；他又積極參與葡萄酒競賽，曾與同學組隊與其他勁旅較勁，賽前他每天日花10小時溫習備戰，法國61個酒莊、莊主及釀酒師名字等，背得滾瓜爛熟，又於盲品測試(Blind Tasting)突圍而出，終於先後贏得冠、亞軍殊榮。



雖然比賽全英語進行，葡萄酒知識又多以英文為主，但他仍努力克服，不斷練習英語水平，迎難而上，「好多人會因為英文而卻步，唔肯踏前一步」他笑言，現時不少上司均是外國人，與他們溝通亦無難度。

去年獲港島香格里拉酒店聘用

Calvin於IVE畢業後，再升讀職訓局轄下與海外大學協辦的涵接課程，並終在去年圓夢，成功於港島香格里拉酒店的法國餐廳謀得一職，他更是業內少有的年輕一輩，「都有想像過，不過無諗過咁快入到行」，他自言心態最重要，「只要你唔怕失敗，不斷嘗試，肯主動尋找機會就得」。



放眼未來，他期盼繼續累積經驗，並朝著品酒大師的目標進發，全亞洲目前獲此資歷僅得呂楊一人，「希望自己有朝一日會成為後繼者。」

品酒師晉升階梯概況



-助理品酒師(Assistant Sommelier)

1萬8千元起跳



-品酒師(Sommelier)

2萬元至2.3萬元



-首席品酒師(Head Sommelier)

2萬8千元以上



-醇酒總監(Wine Director)

年薪可逾百萬元



*部分餐廳/酒店會設貼士或獎勵金



資料來源：受訪者