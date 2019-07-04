【立法會衝擊】子女拒溝通家長感憂心　社工：以行動表達關心

由政府修訂《逃犯條例》引發的風波仍持續，這場社會運動令部分市民出現情緒問題，撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國指，至今收到42個求助，個案比2014年雨傘運動時更多，他相信現實中有更多有需要人士。 有市民「以死明志」，曾展國提醒，這方法未必可以帶來甚麼改變，「但生命就真係損失咗」。香港社會工作者總工會總幹事許麗明就提醒，死諫者並非希望令大家傷心，而是希望眾人存有希望，鼓勵示威者可引領運動走向光明。 有家長指因子女拒絕溝通而十分擔心，許麗明指出，政見、立場有不同是正常，但相同的是雙方仍然是一家人，建議家長可先聆聽子女想法，避免作出判斷，如擔心交談會出現衝突，就可以行動表達關心，令子女仍感到家人的愛。

不時在示威現場出現的許麗明指出，如家長擔心與子女交談會出現衝突，就可以行動表達關心，令子女仍感到家人的愛。 （資料圖片／羅君豪攝）

聽眾趙小姐致電港台節目《千禧年代》，稱自己的子女不願與自己分享想法，也不會交代去向，令她十分擔心。香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，明白家長疼愛子女，卻不知如何相處及溝通，她提醒，子女都會明白父母是愛自己才會責備，但子女很難接受到一個責備自己的人，建議父母可以先聆聽子女想法，避免作出價值判斷，「可以分享自己想法，但唔係要求佢接受。」

她又指，政見、立場有不同是正常，但相同的是雙方仍然是一家人，父母可以與子女表達自己的擔心，亦可透過行動去回應，「例如子女唔見咗幾日，佢返嚟後未必要講啲咩，即刻畀杯水、畀碗湯佢飲，佢會好感受到屋企係錫佢。要畀佢知，佢最後一定有條路，就係可以返屋企。」如父母希望了解子女行蹤，可以透過whatsapp等通訊工具查詢，「但唔係問佢喺邊，而係表達返都知你辛苦，問佢瞓得好唔好之類。」而若父母發現子女受傷，亦可購買去瘀膏放在子女房間，透過行動讓子女感受到關心。她補充，如仍未能處理，建議家長尋求專業人士協助。