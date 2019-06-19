【逃犯條例】政府惹火政策「骨牌式」失守　明日大嶼撥款亦告暫緩

港府在《逃犯條例》修訂之役敗陣，令建制派大感不滿，其他在立法會議程上待通過的法例或撥款亦「骨牌式」失守，目前政府急剎車的項目除了惹火的《國歌法》外，明日大嶼中部水域人工島相關撥款研究亦告暫緩。 財委會主席陳健波指，經過6.12警民衝突，加上眼見上周五，泛民在財委會上「泛逃犯化」，故將明日大嶼撥款安排至第21項，即最後一項討論，今個立法會期內將難以通過。

陳健波表示，經過6.12警民衝突，加上泛民「泛逃犯化」，故決定將明日大嶼撥款安排至最尾審議。（資料圖片／李澤彤攝）

在「6.」9反修例大遊行前，政府已向立法會申請「明日大嶼」中部水域5.5億元前期研究撥款，不過，按目前財委會的周五會議議程，明日大嶼撥款被放在最尾的第21項。

陳健波指，政府當局原本希望於本立法年度通過明日大嶼撥款，被安排於已開始討論的有機資源回收中心第二期，以及元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程後，排第3項討論。但經過6.12警民衝突，加上眼見上周五財委會上泛民「泛逃犯化」，談及所有議題都牽涉到逃犯條例，現時局勢將難以討論政治敏感議題，故決定維持現狀，將明日大嶼撥款安排至第21項，即最後一項討論，今個立法會期將難以在通過。