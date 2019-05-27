【明日大嶼】建築師、規劃師、園境師學會聯合聲明　促先訂立願景

政府目前正向立法會申請「明日大嶼」中部水域5.5億元前期研究撥款。香港建築師學會、香港規劃師學會及香港園境師學會今（27日）對「明日大嶼」硏究工作的聯合聲明。 學會強調，政府應先為「明日大嶼」訂立宏願願景，規劃研究範圍亦應全面及多元化，又稱硏究顧問應専業領域的專家團隊組成，並引入公眾參與和討論，以凝聚社會共識。

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

三個學會於聯合聲明中指出，「明日大嶼」對未來香港的整體城市發展，均帶來多層次和深遠的影響，故必須有宏觀的願景，創新的規劃理念，以及可持續的實施策略。

強調要以願景先行

他們認為，「明日大嶼」研究工作，必須要以願景為先。學會指出，世界知名宜居城市的建設，都是建基於清晣的願景及前瞻性的發展目標。

三個學會以新加坡為例，指新加坡早40多年前已確立以「花園城市」（Garden City）作為其城市發展的願景，之後據此制訂城市規劃設計指引及技術標準，而非以基建主導城市規劃發展模式。

宜多元化規劃研究範圍 跨專業硏究

三個學會又指，「明日大嶼」規劃應以人為本，以社會及經濟整體綜合效益為依歸，並需考慮長遠社會及經濟效益，研究不能只側重建造成本。

他們認為，規劃研究範圍應全面及多元化，包括碳平衡、綠化景觀、房屋需求/供應等元素。基於規劃研究範圍多元化，硏究顧問應由城市規劃、建築、工程、環境生態和成本效益等不同専業領域的專家團隊共同組成，以從多角度取得専業意見及建議。

宜全民参與

他們在聲明中建議，當局可透過公開規劃概念設計比賽，引入更多不同的創新城市建設意念等，供公眾及政府參考和選擇。

同時，政府可透過公眾參與和討論，凝聚社會共識，為「明日大嶼」制訂全面概念規劃。

設立管控機制

學會強調，城市由願景、編製規劃、建築設計，直至全面落實建設，均相當需時，故政府須設立持續管控機制，定期檢討規劃綱要內容，確保有足夠兼容度的發展彈性，使規劃在原有願景的基礎適度優化，與時並進。