【逃犯條例】林鄭會客「親疏有別」五次拒見泛民　今盼reconnect

修訂《逃犯條例》引發連串示威，7月1日回歸日更爆發立法會衝擊事件，面對事態急轉直下，特首林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人見面，惟七間大專院校學生會均表明拒絕林鄭提出閉門會晤的要請。 今次被請食「閉門羹」的林鄭，其實自4月底《逃犯條例》風波升級之際，至少已5次拒絕泛民、法律界等要求回面的要求。翻查資料，由4月28日民陣發起第二次反修例遊行起計，泛民多次要求與林鄭會見惟均無回音，包括兩次遊行至禮賓府及特首辦， 30名法律界選委要求公開會晤亦被拒絕，卻就暫緩修例邀請建制派見面。 而在6月16日再有大型遊行，及警總兩度遭包圍後，林鄭在禮賓府邀見教育界及宗教界、4個警察職方協會代表，及人大政協等代表見面。直至7月1日立法會衝擊事件當晚，泛民發出緊急聯合聲明，林鄭仍拒見。

七間大專院校學生會提出兩大對話條件，包括公開對話及承諾對示威者不作追究。（余俊亮攝）

延伸閱讀︰【逃犯條例】林鄭邀大學生會面 七學生會斥無誠意 提對話兩條件



現場實況、逃犯條例資訊，請即follow香港01 Telegram

現場最新情況頻道 t.me/hk01official

即時資訊交流群組 t.me/hk01news

拒見泛民及法律界選委

《逃犯條例》觸發香港劇烈動盪，但在情勢惡化前，不少人曾試圖約見林鄭尋求迴旋空間。於4月28日第二次反修例遊行後，泛民議員及團體提出與林鄭會面，促考慮「日落條款」及法外法權私人條例草案等建議，林鄭回應指，會面若為施壓無意義。

而就爭議不斷，林鄭與歐盟外交代表會面，歐盟正式發出外交照會（demarche），其後林鄭再晤70多名外國駐港領事及20多位國際商會代表，解釋修例立場。但30名法律界選委要求與林鄭公開會晤，特首辦拒絕。

+ 81 + 80 + 79

兩次大遊行均用新聞稿回應

於6月12日金鐘衝突後，15名泛民議員由立法會步行至禮賓府，要求林鄭回應不果，再被請食「閉門羹」。

雖然林鄭接連拒見泛民及法律界，但至6月15日，林鄭於公布「暫緩」修訂前，則會見建制派議員解釋。不過民間對於「撤回」而非「暫緩」的訴求不止，以及對「暴動」界定不滿。在6月16日反修例大遊行，林鄭再採用6月9日的方式，透過政府新聞處發稿回應。

之後，警總一星期內兩度遭包圍，面對事態進一步惡化，林鄭於禮賓府先後與教育界及宗教界代表。同時，亦和4個警察職方協會代表、香港友好協進會（即人大、政協代表）等會面，被視為在政府風雨飄搖之際，急欲尋求警隊、建制派的支持。

自《逃犯條例》爭議爆發後，林鄭的會客名單一直「親疏有別」，直至7月1日，立法會發生嚴重的衝擊事件，當晚民陣、泛民主派議員發出緊急聯合聲明，要求和林鄭會面，但林鄭仍拒見。而林鄭其後於凌晨四時的記者會上，指她到現場對溝通無幫助。民主派選委昨日（4日）再致信林鄭，呼籲「立即回應市民訴求」。

林鄭在慶祝回歸酒會上致辭曾表示，有關修例爭議，讓她明白作為從政者，要不時警醒自己準確掌握民情，縱使有良好意願，也要開放包容，她會汲取今次教訓，改變施政風格走向更開放、更包容，「這些工作刻不容緩」，未來會與不同黨派、階層和背景的人士見面，包括循不同途徑接觸年輕人，掌握政治觸覺。但其實，她已親自拒絕了好幾次和「不同黨派、階層和背景的人士」會面對話的機會。

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）