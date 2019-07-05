【逃犯條例】家長聯盟發起周日到禮賓府　要求林鄭與市民公開對話

就逃犯條例引發的連串風波，家長聯盟昨日（4日）發起「一齊去，一齊返」聯署及禮賓府遞信行動 ，撰寫公開信要求特首林鄭月娥在12日前答應與市民公開對話，誠邀全城家長於網上聯署，並於後日（7日，星期日）下午1時30分在聖約翰座堂前集合，把公開信一同遞送到禮賓府。

家長聯盟在聯署信中指出，「眼看孩子的迷惘，失落，恐懼，憤怒，我們做父母的在痛哭」，邀請家長支持聯署及遞信行動，堅持5大訴求、還4位犧牲性命的市民公道以及要求與特首林鄭月娥公開對話，希望能透過對話，直正令特首做到與年輕人同行。

網上聯署行動由即日至12日截止，遞信行動則於下周日（7日）下午舉行，聯盟籲出席者於1時30分到聖約𨌺座堂集合。

聯署信全文

林太：

事到如今，我們唯一可以做的，就是竭盡所能，自己救自己的孩子， 關心擁抱身旁的年青人。但我們仍然抱有希望，可以冷靜的和你坐下詳談年輕人在今次行動的去留，長遠看年輕人的出路。

眼看孩子的迷惘，失落，恐懼，憤怒，我們做父母的在痛哭。他們追求公義、自由之心不應被抹殺！要化解社會矛盾，不可以用嚴刑峻法去打壓，乃要為政者用同理心去調解！

每個人的崗位不同，政府維穩大於一切，我們明白的，但希望維穩的手段不是用武器、用強權、用警霸。林太，你向廣大市民很清晰地說過，你會用心聆聽。 現在，我們懇請你，用心聆聽年輕人的心事。

相信你有留意，這群闖入立法會的年輕人仍有善良直率的丹心，赤子之誠，我們應好好珍愛，將來定必是大好人材貢獻社會。

我們明白政府處處受壓，不易按一己意願行事。一個家尚且難管，更何況一個社會呢！但我們仍盼望求同存異，在這時刻大家釋出善意，真誠對話，與年輕人同行。

社會真的渴望能盡速 與妳懇談，日期可依你意思。 人命關天，期望妳於7月12日前回應。

祝 身心靈平安

家長聯盟 謹上