【逃犯條例】社署向社福機構發信　就年輕人情緒輔導提供額外支援

社會福利署昨日（4日）向旗下的社福機構發信，指近日的社會紛爭，令年輕人及其家庭情緒受影響，對前線社工在如此艱難時刻，為有需要人士提供專業的情緒輔導表示衷心感謝，亦歡迎社福機構就目前情況提供建議書，方便社署提供額外支援。立法會議員張超雄認為，社署就近日的政治紛爭所引起的社會問題，敏感度有所提高。

在海富中心對開探望絕食人士的立法會議員張超雄（左）指，社署就近日因政治紛爭引起的社會問題，敏感度有所提高。 （鄧栢良攝）

就近日社會出現多次社運，市民情緒因而受影響，社會福利署昨日向旗下的社福機構發信，對他們的職員在如此艱難時刻，向社會上的年輕人及其家人提供專業情緒支援，表示衷心感謝。

社署：如有部分指標未達標 可彈性處理

社會福利署署長（兼任）林嘉泰先生在信件中提到，近日社會上的紛爭，為年輕人及其家庭帶來一些情緒困擾。社署指明白前線社工，特別是一些來自年輕人及綜合家庭服務範疇的機構，花上不少時間及心力去照顧這些有需要人士，工作量大增。有部分機構更在此艱難時刻，作出特別安排，包括調配人手提供外展服務、緊急協助及輔導支援等，幫助有需要的年輕人及其家庭。社署建議旗下的社福機構如有部份指標未達標，可彈性處理。

社署亦表示，部分社福機構為年輕人及其家庭度身訂造的計劃或服務，以面對現時的社會浪潮及提供情緒支援，有見及此，歡迎社福機構撰寫建議書，方便社署就目前情況提供額外支援。

今日（5日）在海富中心對開位置探望絕食人士的立法會議員張超雄表示，對近日有多名年輕人自殺感到可悲，社署已於昨日通知其他社福機構提供支援，認為社署對於這次因反對修訂《逃犯條例》事件所引起的社會問題，敏感度有所提高。