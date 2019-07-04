當我們自以為明白年輕人　我們已失去了他們

「年輕人不滿社會是源於通識科」、「年輕人因為沒有發展機會」…… 一輪示威及衝突後，不少人很快出來解釋年輕人有何不滿。然而，不論他們提出甚麼原因，也可能只是自以為是的看法。這個社會的成年人何不坦白承認「我們並不懂時下青年」？

「垃圾袋、垃圾袋……」。7月1日晚上，若然走近金鐘添馬，便會聽見那青春的聲音在呼叫。他們不少是中學生，甚至只是初中生。在立法會和政府總部外，他們一呼百應，將物資傳往前線。

教書的，或是為人父母的，多半會因這情景而驚訝。在社會部分人心目中，年輕人是「廢青」，不是沉迷手機遊戲，就是只知韓星、韓劇。為甚麼他們在七月炎夏走到街上，要求政府撤回與他們毫不相干的《逃犯條例》修訂草案，爭取如社會公義等看似虛無縹緲的政治理念？

政客、議員指點江山

對於香港的年輕人，很多人都以為他們懂，急着表示他們懂。例如前特首董建華說，是通識教育令年輕人出問題，而其中一個解決方法是幫助年輕人把握在中國、大灣區發展的機會；立法會議員梁美芬指出，教育制度沒有教年輕人品格和品德，致他們敵視國家和社會；工聯會會長吳秋北則表示，年輕人上街示威是受反對派的煽動。

或許，部分推測有其道理，但政府和社會千萬不要自以為懂。這一個多月的示威和衝突，已清楚說明政府根本不明白年輕人。若然到了此時此刻，他們仍然自以為懂，那他們只會胡亂下藥，例如從通識科、從大灣區宣傳等方面着手。按正常邏輯，既然自以為懂，就不會再花時間去聆聽年輕人的心聲。這樣，社會怎能不失去年輕一代？

承認不知 方會開始聆聽

故此，政府和社會首先不是要做甚麼，而是不要做甚麼：不要自以為懂，不要急於解釋現象。要真正明白年輕人的想法，得先承認自己的無知，承認包括傳媒在內的社會也未必清楚這一代年輕人的想法。如此，聆聽才是有必要的。正如社會服務聯會行政總裁蔡海偉所言，「我們有沒有放下身段去聆聽一下，問候一下在我們身旁的孩子們，他們覺得快樂嗎？」

這一代不少年輕人覺得，政府不會聽他們的意見，和平的示威遊行也不沒有用，因此唯有訴諸激進方法。最終，他們表達訴求的方法竟是戴上口罩、闖進立法會議事廳，在牆上留下一句又一句的不滿字句。

哪一天 年輕人可除下口罩？

特首林鄭月娥說，以後會用心聆聽年輕人心聲；政務司司長張建宗表示，未來施政會去除「家長式心態」，放下身段。但事實是，不論是6月12日金鐘衝突後，抑或7月1日立法會衝擊後，特首都沒有與年輕人對話，只是譴責示威者使用武力。這段日子以來，林鄭月娥連公開露面也甚少，多閉門與政商界領袖會面。難道執政者以為透過建制派議員、數名大學校長，就能夠真正了解年輕人的感受和想法？

在這段日子以來，年輕人經常在網上說「發夢見到……」，以此帶出他們對示威和抗爭的看法。或許，香港人最想發夢見到的景象是：有一天年輕人都不用犯法、不用擔心被捕，能夠除下口罩，與特首當面對話；他們爭取的、想帶來的改變，都能夠不流血、不受傷、不被捕地發生。