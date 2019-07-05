【光復屯門公園】大媽決留守公園「迎戰」連登仔　暫僅三檔休業　

近年，屯門公園出現了一大班穿著惹艷性感、帶鄉音的「大媽」歌手，跟隨強勁的音樂節拍起舞、高歌，令一班上年紀的男「歌迷」興奮雀躍，貼身伴舞之餘又大派利是，令本應寧靜的公園猶如內地大型舞廳。 雖然眾人自得其樂，卻令附近居民及途人感到異常滋擾、不安。有網民發起在明天（6日）下午「光復屯門公園」，有大批網友嚮應。而大媽歌手方面得悉網民行動後，絕大部份決定留守「應戰」，表示要「抗戰到底」，只有三個檔口決定「休業」一天，在公園一旁靜觀情況。

「大媽」佔領公園唱歌跳舞，引起附近居民不滿的情況日益嚴重。（網上截圖）

一向以來，康文署豁下的公園為供市民休憩、小朋友「放電」的地方，老幼皆宜。可是，屯門公園近年被穿上衣著性感惹艷、邊唱邊跳舞的「大媽」佔領，音響聲浪之大更影響到附近居民，令人不勝其擾。有網民於明日（6日）發起「光復屯門公園」行動，由屯門新墟遊行至屯門公園，促請當局嚴肅處理噪音滋擾，吸引到一班居民及網民嚮應。由於大媽嘈音滋擾極嚴重，受影響者眾，更有網民希望今次可以成為「黃絲」、「藍絲」的一次合作機會。

大媽「歌女」之一米英向《香港01》表示，擔心自己的歌迷會跟示威人士有肢體衝突，將會「休業」一天，但仍會前往公園，觀察及了解四周情況：「而家全港都有人黎示威，我唔想粉絲同佢哋嘈，有衝突又會受傷，我就唔擺檔啦，但會去現場睇下。」但她表示，據知現時只有三個檔口決定「休業」，其他人將會繼續演出，不過會採用較輕巧的「小露寶」（即隨身式擴音器），移動將較方便。

有網民於明日（6日）發起「光復屯門公園」行動，由屯門新墟遊行至屯門公園，表達處理噪音滋擾等訴求。

米英又說，將要接受「挑戰」的一眾「大媽歌女」，早於兩星期前已得知表演場地會有人前來抗議，部份性格剛烈的「藝團」負責人、「歌女」及粉絲們決定留守：「佢哋會開檔呀，大部份都會開，佢哋性格強啲會對抗。」皆時會否有正面交鋒，有待揭曉。

歌團歌女之一的米英，明日（6日）將會「休戰」。（資料圖片）