【屯門公園】噪音滋擾表演不雅影響孩子　家長支持光復遊行

「大媽」佔領公園唱歌跳舞，引起附近居民不滿的情況日益嚴重。有網民發起「光復屯門公園」行動，於本周六（7月6日）由屯門新墟遊行至屯門公園，表達處理噪音滋擾等訴求。 由於一池之隔就是供小朋友遊玩的屯門公園共融遊樂場，有不少家長都認為「大媽」們的表演非常擾民，影響小朋友，所以都支持「光復屯門公園」行動。 攝影：陳樂希

穿著熱褲、高跟鞋的表演者吸引了不少年長一輩的觀眾。

記者實地視察發現，表演檔口其實遍佈屯門公園各處，快餐亭外的表演者比較正經地演唱，而人工湖旁空地的表演者就多以熱褲短裙高跟鞋上陣，觀眾亦較多。每個檔口都備有擴音機、揚聲器，即使記者走到一池之隔的屯門公園共融遊樂場，仍然聽到他們的歌聲音樂聲。

育有兩子一女的家長周小姐 家長：衣服暴露影響市容 現場有家長指，街頭表演造成噪音滋擾的情況持續多年，感到非常困擾。育有兩子一女的家長周小姐認為，表演者衣著較暴露，影響市容。「似跳脫衣舞，不堪入目，有少少良知都唔會咁做。大人睇到都唔好，莫講話小朋友，小朋友睇到唔OK！」 她指難得公園早前翻新，變得更美觀，遊樂設施非常適合小朋友使用；暑假將至又要讓小朋友放電，但因為這些表演滋擾，她寧願跟子女逛商場、圖書館，都不會帶他們來。「平時都會帶佢哋去戶外活動，但都絕少嚟屯門公園。」

+ 2

揚聲器造成噪音 家長支持遊行

另外，與其他家長好友一起帶小朋友到遊樂場的吳太也認為「大媽」們「好煩好困擾」，其友人更指「個人都會躁底啲」。他們認為滋擾重點是表演者們使用了擴音機、揚聲器，造成噪音；也認為當中有表演者穿著比較暴露，面斥不雅。

吳太表示有考慮參加星期六的「光復屯門公園」遊行，但擔心如果帶同小朋友的話，他們會看到不宜觀看的場面。雖然他們還未確定是否參與遊行，但表示肯定會支持此行動。

有網民發起「光復屯門公園」遊行，於7月6日（本周六）下午2時半由屯門新墟新和里遊樂場集合，3時正出發，沿新墟、市中心巴士路，經友愛路遊行至屯門公園。

發起人提出四點訴求：