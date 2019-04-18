非政府機構營運過渡性房屋　政府免收契約豁免書費　地租只收1元

政府早前在最新一份財政預算案公布，將預留20億元支持非政府機構興建過渡性房屋。運輸及房屋局今日（18日）公布，行政會議批准就興建過渡性房屋的土地申請，將可免收豁免書費用、租金及其他相關費用。

行政會議批准就提供過渡性房屋的土地申請，免收豁免書費用、租金及其他相關費用。（資料圖片）

按現行機制，若非政府機構申請使用私人非住宅土地和樓宇作提供過渡性房屋，業主需要先向地政總署申請豁免書，並繳交豁免書及相關費用。同樣地，若相關申請涉及臨時空置的政府土地和樓宇，亦需要向地政總署申請短期租約，並繳交租金和相關費用。

不少非政府機構近年推出過渡房屋項目。(資料圖片)

為促成更多由民間主導的過渡性房屋項目，行政長官會及行政會議周二（16日）拍板，批准就提供過渡性房屋的土地申請，免收豁免書費用、租金及其他相關費用，而地政總署亦有權在官地上申建過渡性房屋，只收取1元的象徵式租金，以減輕非政府機構的財政負擔。

當局指，相關項目需要獲得局方的政策支持，並就其項目的營運細則，包括租務安排、管理及服務責任，以及項目終結時的妥善安排等簽署協議書，作為地政總署寬免收費的先決條件。政府稱目的為租戶提供可負擔的租金，而又盡可能自負盈虧。

有非政府機構改裝空置校舍作過渡性房屋。（資料圖片／余俊亮攝）

社聯業務總監黃健偉指，政府新措施可助非政府機構更容易申請過渡性房屋項目，相信可縮減由申請至推出項目的整個過程，「將政策恆常化都係一件好事，大家去做都容易啲。」

運房局指，由民間主導和倡議的過渡性房屋項目，至今已提供逾600個單位予有需要的家庭；而這些單位絕大部分均符合土地用途，無須向地政總署作土地申請。政府自去年底亦陸續推出多項措施，以促進過渡性房屋的推展，如於住宅地帶以外，工廈內設過渡性房屋時，只要符合改裝規例，業主亦可毋須就更改土地用途繳交行政費及按金；而於市區及新市鎮地區的永久建築物，若申請改作不超過5年的過渡性房屋，亦可視為屬分區計劃大綱圖內經常准許的臨時用途。