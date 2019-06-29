【社會房屋】700個過渡性房屋單位將推出　陳帆自爆研建過渡屋邨

現時已有20個已推出或計劃中的過渡性房屋項目，運輸及房屋局局長陳帆在今日（29日）發展的網誌中表示，現時不少家庭居於環境惡劣的處所，「我們不能袖手旁觀」，除了尚有約700個過渡性房屋單位有望推出外，他更提及過渡性房屋專責小組努力探討其他建議的可行性，包括建設過渡性屋邨，以期增加單位的供應。

陳帆（前左七）等去年與過渡性房屋機構負責人及入住家庭合照。（陳帆網誌圖片）

陳帆在網誌中指出，「安居樂業」是社會安定的基石，覓地建屋才是長遠解決香港居住問題的根本之道。他指現時不少家庭居於環境惡劣的處所，「我們不能無視居住環境惡劣家庭每天面對的生活困苦。低收入家庭的住屋負擔沉重，加上居住環境欠佳，等候上樓的日子多一天，他們就要面對多一天的困境」，增加過渡性房屋是社會認同的紓緩措施。

專責小組協助提供約1300過渡性房屋單位

運房局去年成立「過渡性房屋專責小組」，為民間團體推展的過渡性房屋項目提供一站式統籌支援，並就相關的行政或法定程序提供協助。陳帆表示，小組已協助多個由民間團體推展的過渡性房屋項目，總共提供約610個單位，現正協助十多個項目的推展，若一切順利，預計可提供約700個單位。他指參與團體不單可以彈性運用社會資源，為居住環境惡劣家庭提供不同類型的過渡性房屋，亦可以因應他們的需要提供適切支援。

陳帆特別指出，小組會探討其他建議的可行性，「包括建設過渡性屋邨」，以期增加單位的供應。他指過渡性房屋單位的數目雖然少，但有助改善居住環境惡劣家庭的生活，「我和我的團隊都會全力以赴，只要能夠帶來希望，我們絕不畏縮，堅定前行」。他提醒市民，倘若知悉有合適可用作過渡性房屋的選址建議，可與運房局專責小組聯絡（thtf@thb.gov.hk）。

現時有約20個已推出或計劃中的過渡性房屋項目。（資料圖片）

入住家庭節省租金開支又住大啲

陳帆稱，在今年度的預算案中，政府預留20億元支持民間團體興建過渡性房屋，局方將於7月初向立法會簡介資助計劃的實施安排，再向財務委員會申請撥款，以期盡快為過渡性房屋項目提供專項資助；此外政府亦在今年4月批准就提供過渡性房屋的土地申請，免收豁免書費用、租金及其他相關費用。

他表示，留意到社會各界對過渡性房屋有很多建設性的意見；入住家庭亦普遍認同可以改善他們的生活，例如在租金方面，普遍以綜援租金津貼上限為參考，每個過渡性房屋單位的租金由300元至6,500元不等，佔家庭入息不多於29%，大幅減輕他們的財政壓力，人均面積由4.3平方米增加至8.5平方米。

樂善堂現正籌備將即將停辦的樂善堂小學，改建為過渡性房屋。（資料圖片）

為《逃犯條例》引發撕裂非常難過

陳帆又提到社會因早前《逃犯條例》修訂工作引發爭議和撕裂，「我感到非常難過」，特區政府清楚表明已停止有關修例工作，「衷心希望大家本著推展過渡性房屋的團結精神，群策群力，同根同心，令社會盡快回復平和，讓我們重新出發，共建家園」。

對於運房局計劃於下月提交20億元過渡性社會房屋方案，樂善堂總幹事劉愛詩表示歡迎，希望立法會能盡快通過20億元的撥款，期望相關撥款的資助能涵蓋工程顧問費用、硬件建設、支援服務費用等。至於目前將樂善堂小學改裝作「過渡性社會房屋」之項目，則未能趕及申請是次20億元之撥款，將改向關愛基金申請，期望能趕及於9月份開展工程。