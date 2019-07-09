【逃犯條例】回顧6.9大遊行一個月　林鄭三度錯失拆彈時機

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反對《逃犯條例》修訂的爭議，從一個月前的今日開始升溫，變成政治「完美風暴」，香港經歷五次大規模遊行，催淚彈兩現香江，示威者佔領馬路、包圍警總、衝擊立法會。林鄭月娥先強硬指衝突是「暴動」，到後來「暫緩」修例，但絕口不提「撤回」，從強硬到「道歉」。

民憤在七一當晚升至最高，示威者衝入立法會，部份設施被破壞。那夜凌晨林鄭四點見記者，譴責暴力衝擊立法會的同時，被多番追問下依然無回應接連有年輕人輕生的問題。在這一個月來，林鄭三度企硬，最終錯失迴旋空間，令事態難以收拾。

到昨日（8日）四名自由黨榮譽主席建議黨主席張宇人辭任行會，政治角力仍有變數。持續一個月的爭議和衝突，並無「大台」組織者，「和理非」和「勇武派」示威者，即使對運動走向各有理念，卻有「不篤灰、不割席、不譴責」的口號，重新合流。一個月來，香港人流汗、流淚、流血，這場回歸後最強政治風暴，仍待解決良方。

2019年6月9日的反對修訂逃犯條例大遊行，無論是警方及民陣公布的遊行人數數字都較2003年的七一遊行高。（梁鵬威攝）

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港府3月底公布《逃犯條例》修訂草案，引起極大爭議，反對聲音愈來愈大。經歷政府見完商界後修改部份內容，但拒見大律師公會等團體，以及立法會的法案委員會「鬧雙胞」，政府依然決定6月12日「直上大會」二讀。二讀前的周日、6月9日的大遊行，《逃犯條例》修訂的法律爭議終演化成政治風暴。

6.9大遊行敲響政治警號　林鄭繼續硬闖關

6月9日遊行，不同階層和政治光譜的市民均有參與，參與人數眾多，令全港交通癱瘓，遠至新界西的過海巴士站都大排長龍，遊行要提早在2點半從維園出發，到龍尾到達立法會終點已接近10點。民陣公布遊行人數是103萬，遠超2003年反對《基本法》23條立法的50萬人；警方則指高峰期有24萬人。

大遊行後，港府發聲明，不但沒有安撫上街市民的情緒，更指草案會「如期在立法會恢復二讀辯論」，激起在立法會停車場外的示威者的情緒，凌晨12點一過就有警民衝突。不過林鄭月娥在日間見記者時態度強硬，表示會全面追究衝擊事件，並堅持修例。

2019年6月12日，示威者重返2014年雨傘運動曾佔領的夏慤道，但遭警方發放催淚彈擊退。（林若勤攝）

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612金鐘衝突　警用橡膠子彈、催淚彈清場

民怨升溫，不少市民響應網上號召，在6月12日恢復二讀當日「罷工罷市罷課」並包圍立法會。早上7點至8點，示威者佔領龍和道和夏慤道，並不斷有其他市民加入，2014年雨傘運動時的傘海、連儂牆再現。

當日在下午3點後，示威者開始衝擊警方防線，進入早已封鎖的立法會示威區，有人投擲磚塊和鐵通。但警方很快重奪示威區，繼而出動催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，在金鐘全方位清場。催淚彈從兩邊夾擊中信大廈外、民陣獲得不反對通知書集會的「大台」，大量示威者在無路可走的情況下爭相走進附近的中信大廈，險釀人踏人慘劇。大部份示威者在傍晚退至中環方向，午夜陸續散去。

林鄭月娥6月12日在接受無綫新聞訪問，談及「賣港」時一度哽咽落淚。（無綫新聞畫面）

林鄭第二度展示硬姿態　下午哽咽晚上狠批「暴動」

當日早上8點半，林鄭月娥在禮賓府接受無綫新聞專訪，在訪問中談及被批「賣港」時一度哽咽流淚，但她態度仍然強硬稱不會撤回草案。但訪問播出之時，已是下午5點半，催淚彈早已吹遍金鐘。到晚上8點，她更發表電視講話，三度稱金鐘一帶的警民衝突為「暴動行為」。

林鄭的強硬態度，加上612當日警方朝人群發射催淚彈，以及示威者中橡膠彈流血、被當頭噴椒等畫面不斷傳播，更有受傷求醫的市民在醫院被捕，令民怨進一步升溫。612大規模衝突翌日，警務處處長盧偉聰見記者，依然將金鐘衝突定性為「暴動」。

2019年6月15日下午3時，特首林鄭月娥承認政府就《逃犯條例》解說有不足，宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

6月15日記者會綿裏藏針　三度企硬撐警執法「天公地義」

但到14日，行會和建制派開始改口吹和風，認為可以暫緩修例，到15日林鄭月娥見記者，正式宣布「暫緩修例」，直至政府完成溝通解說為止。然而「暫緩」操作並無紓緩民憤，反而她在記者會中指警方執法「天公地義」，贊成警方的「暴動」定性，只向建制派致歉，不斷強調初心卻絕口不向市民道歉的種種言辭，更加令民怨升溫。

記者會當晚，一名反對修例的市民，在金鐘太古廣場掛標語後墮樓身亡，令不少反對修例的市民感到悲痛。

6月16日，第四次反《逃犯條例》大遊行，參與者逼滿金鐘、灣仔、銅鑼灣等多條主要道路。（資料圖片／盧翊銘攝）

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616遊行人數大增　要求撤回修例、暴動定性等訴求

6月16日，民陣再發起遊行，要求完全撤回修例、釋放被捕者、追求警方開槍責任、撤回暴動定性和林鄭下台五大訴求。在憤怒和悲傷的情緒下，人數再次打破紀錄。

民陣指遊行人數接近200萬人，是香港開埠以來最多人的一次，比1989年5月28日聲援北京學運全球華人大遊行的150萬人還要高。當日銅鑼灣至金鐘多條主要幹道都擠滿人，但警方只統計原定遊行路線的人數，指高峰期有33.8萬人。

6月21日，上千名示威者包圍警總。（資料圖片／羅君豪攝）

「暴動」描述改口無助降溫　示威者包圍警總

616遊行當晚，林鄭先在新聞稿「致歉」。之後警方率先華麗轉身，盧偉聰改口說並無暴動定性，只是五人涉暴動罪被捕。6月18日林鄭親身見記者，沒有鞠躬、沒有落淚，對着鏡頭說出「今日非常誠摯、非常嚴肅、很真誠地向香港每一位市民致歉」，對暴動的描述已改口的盧偉聰口徑一致。然而她被記者多次追問下，口中依然沒有說出「撤回」二字，亦拒絕成立獨立調查委員會的訴求。

林鄭的「道歉」示威者並不收貨，一周內兩度包圍警總。示威者亦趁G20（20國集團峰會）在大阪舉行前，在全球各國登報宣傳香港的示威，並發動到各國領事館遊行，行動一呼百應。

6月30日，撐警集會，有市民和記者被撐警示威者襲擊。616至七一回歸紀念日前，林鄭一直沒有再公開露面，只會見建制派、警方高層，卻不回應泛民主派議員的會面要求。不過多日來接連有年輕人輕生，懷疑與修例有關，然而反對修例市民的訴求沒有得到回應，民怨依然沒有紓緩。

示威者在7月1日闖入立法會會議廳後，在主席台豎立「沒有暴徒袛有暴政」的橫額。（梁鵬威攝）

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七一示威者衝入立法會

示威者的怒氣在回歸22周年紀念當日，升至最高點。示威者原本打算擾亂升旗儀式，惟警方在金紫荊廣場的嚴密佈防，林鄭月娥等嘉賓改在會展內看直播。

七一大遊行原定下午舉行，但早上已有示威者在立法會外聚集，約下午1點開始撞擊立法會玻璃幕牆，多名民主派議員勸阻不果。當日七一遊行，民陣指有55萬人參與，警方指高峰時有19萬人。由於立法會被衝擊，遊行重點改在中環遮打道。遊行後，愈來愈多示威者聚集在立法會外及金鐘夏慤道一帶。

晚上9點前，駐守立法會鐵閘的防暴警察突然撤退，而示威者終於衝入議會大樓，他們毀壞回歸後立法會主席的肖像、塗黑會議廳內的區徽、撕毀《基本法》，又破壞部份電腦系統，但大樓內的文物就絲毫無損。至晚上11時，警方表明會清場，會議廳只剩下四名示威者「死守」，最後大樓外的示威者堅持「要走一齊走」，冒險衝入大樓將死守的人抬走。幾乎同時警方在龍和道、夏慤道釋放催淚彈清場，凌晨示威者陸續散去。

7月7日九龍大遊行後，示威者晚上由尖沙咀繼續行至旺角。警方在約11時突然清場，示威者流血受傷，記者也成清場「目標」。（盧翊銘攝）

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九龍區大遊行後　旺角再現警民衝突

立法會史無前例被衝擊，林鄭月娥亦破天荒凌晨四點在警總見記者，她譴責暴力，但記者多次提問她對有人輕生有何看法，她就絕口不提。七一後一星期，林鄭開始私下約見年親人，但堅持閉門會議，讓多所大學學生會斷言拒絕。

到7月7日，九龍區大遊行，以高鐵站為重點，警方嚴陣以待，高鐵更停運半日，最終遊行和平進行。不過解散後示威者從尖沙咀沿彌敦道行道旺角，警方在亞皆老街、2014年佔領旺角的位置嚴密布防。到夜晚11點示威者後退時，警方突然推進清場。當晚的警民衝突，示威者無鐵通、無磚塊，而警方不出示委任證和警員編號，令示威者流血受傷的畫面，再一次不斷在新聞報道中重播。

前立法會主席曾鈺成促給港人普選希望。（梁鵬威攝）

和理非、勇武合流　「不篤灰、不割席、不譴責」

連日的示威中，並無「大台」組織者，不少人在網上交流意見，再決定是否參與不同程度的示威。而對運動有不用取態的示威者，並無重蹈2014年雨傘運動時不斷割裂，這次「和理非」和「勇武派」並無互相指責，更有「不篤灰、不割席、不譴責」的口號。

截至昨日（8日），林鄭月娥在6月9日後，見過三次記者，加上回歸酒會露面一次，但不少市民覺得她並無回應過市民訴求。政界不同人士均有發聲，試圖為局勢找出路。

在衝擊立法會後，前立法會主席曾鈺成接受《香港01》和電視台專訪，呼籲重啟政改和特赦年輕人。行會成員羅范椒芬亦鬆口，說官員自願問責辭職亦未嘗不可。2003年成為拉倒《基本法》23條立法關鍵的自由黨榮譽主席田北俊再有動作，他建議黨主席張宇人，及行會成員、新民黨主席葉劉淑儀辭去行會成員一職。

反修例釀成本港回歸後最嚴重的政治風暴，至今已經一個月，反修例的市民怒氣未有消除，對政府、警隊的不信任加劇，政府仍待良方為事件找新出路。

歷次反修例遊行人數

日期

主辦方公布人數

警方統計高峰時人數

3月31日
民陣首次反修例遊行

1.2萬

5,200

4月28日
民陣第二次反修例遊行

13萬

2萬2,800

6月9日
民陣第三次反修例遊行

103萬

24萬

6月16日
民陣第四次反修例遊行

200萬

33.8萬

（只統計原定路線）

7月1日
民陣七一大遊行

55萬

19萬

7月7日
九龍區大遊行

23萬

5.2萬

資料來源：民陣、九龍區大遊行發起人、警方
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