【逃犯條例】反廿三條 vs 反修例　為何林鄭至今仍未能挽回局面？

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政府擬推《逃犯條例》修訂，在6月9日大遊行後，特首林鄭月娥依然無法收拾殘局，局勢更升溫。不少人都將事件，與2003年反對《基本法》23條立法時，市民的遊行和港府的回應作對比。

2003年七一大遊行後，時任自由黨主席田北俊率先倒戈，辭去行會成員職位。特首董建華先決定押後立法，財政司司長梁錦松和保安局局長葉劉淑儀更在7月16日同日辭職，政府再在9月宣布「撤回」立法，終令幾近失控的事態暫時「止血」，反觀今次反修例浪潮，林鄭至今仍欠缺回應民怨的實質舉動，導致事態不斷升級，一發不可收拾。

2003年七一遊行，有50萬人上街反對23條立法，迫使政府最終在9月撤回立法。（法新社）

2003年，港府計劃強推《基本法》23條立法的《國家安全條例草案》。當年的立法與今日修訂《逃犯條例》一樣，過半數立法會議員贊成就能通過，在建制派佔多數的局面下，政府幾乎已經數夠票。

2003年七一，香港經歷沙士，經濟跌入谷底，加上反對23條立法的聲音高漲，財政司司長梁錦松偷步買車事件令市民對政府不信任，大批市民在回歸六周年當日，走上街頭。當日民陣估計有50萬人參與，是回歸後最高，警方亦估計警方統計從維園正門出發的人數則是35萬人。

欲以三項修訂強闖立法會

當年在舊政府總部，記者可以「等返工」採訪，董建華連續多日僅以「早晨」回應，直至7月4日表示會小心、全面考慮所有意見和建議。

不過到7月5日，政府宣布三項修訂，即取消部份「禁制組織」條文、在「非法披露官方機密」罪中加入公眾利益作抗辯，及取消警方可不需法律手令入屋調查的條文，但董建華強調立法「事在必行」，堅持如期在7月10日交由立法會大會二讀。

2003年七一遊行，市民製作時任特首董建華，保安局局長葉劉淑儀等官員的示威道具。（路透社）

當年因應民情拒撐23條立法的自由黨榮譽主席田北俊，認為今次修例事件上行會內有成員應辭職。（資料圖片 / 盧翊銘）

自由黨轉軚　局勢現曙光

2003年雖無嚴重警民衝突，但政府一開始亦希望強行闖關，但政府的形勢在自由黨主席、行會成員田北俊的「轉軚」下，急轉直下。

7月6日晚上10時，自由黨在會議後表示，不接納政府提出的三項修訂，反對如期二讀。主席田北俊向董建華提出辭去行會議成員職務。當時自由黨在立法會中有八票，倒戈令政府數不夠票，議案無法通過。

7月7日政府連夜召開特別會議，接納田北俊辭職，宣布「押後立法」。當年民陣亦有組織市民，在原定二讀的日期前夜包圍立法會，主辦方指7月9日晚上有五萬人參與，要求政制改革和高管下台。7月12日再有超過二萬人參加民主大會。

兩高官半個月內辭職　立法先「押後」再「撤回」

7月16日，保安局局長葉劉淑儀與財政司司長梁錦松，先後在晚上7點多及9點多，宣布辭職。

葉劉淑儀強調辭職是私人理由，之後她接受訪問時指，早已通過美國史丹福大學入學試，同年8月到美國開學，辭官和留學是早有安排，但她赴美前亦公開表示看到社會有時有「歪風」、有人「顛倒是非，黑白不分」。而梁錦松並無直接參與23條立法的工作，但因為偷步買車事件，令市民失去信任。

當年董建華先以「押後」立法，直至9月5日，董建華才宣布「撤回」《國家安全（立法條文）條例草案》，承諾先搞好經濟，並會再次充份諮詢市民，達到共識後才再立法，重申沒有立法時間表。

董建華在2003年50萬人上街兩年後，因為「腳痛下台」。林鄭月娥至今仍然未收拾殘局，外界關注她會否因事而下台。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2003年後中央改變治港方針　「西環」現身

不少市民都將今年反對修訂《逃犯條例》的政治風暴，與2003年反對23條立法對比，特別是政府回應的態度。當年七一大遊行後6日，政府並無用強硬言辭回應，隨着田北俊辭職，局勢現轉機，而高官問責下台、政府「撤回」立法，令幾近失控的事態暫時止血。但今年的風波，政府的「暴動定性」、林鄭月娥的公開回應，每每都激起民憤，一個月內已有四次大遊行，多次警民衝突，警方兩次使用催淚彈，局勢至今未有出路，政府可謂「流血不止」。

十六年前後，中央的角色亦有很大轉變。2003年的七一大遊行，令中央治港方針有大轉變，更為積極介入。2003年7月，中央成立港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、中央書記處書記、國家副主席曾慶紅擔任組長，全面領導港澳工作。自此以後，「西環」中聯辦在香港愈來愈活躍，從以往不評論香港內務，到主動約見建制派議員，在大大小小的議案上為港府箍票。

自由黨榮譽主席田北俊，上月接受無綫新聞《新聞透視》訪問時，稱當年辭職的決定，只通知了港澳辦主任廖暉：「他是不同意，覺得最好不要這樣做，不過票在你們那裏。」

今日中央港澳工作協調小組有政治局常委、常務副總理韓正任組長，他在一個月內已先後兩次南下，在深圳督師。林鄭月娥被追問與韓正會面的詳情，並無否認，只說不會公開見過哪些人。

2003年與2019年，都是區議會選舉年。2003年區議會選舉，民建聯議席大減三分一，不少政黨和學者亦說，今年的選舉的形勢，必定受反修例事件影響。

2003與2019年政治風暴時序

2003年 

事件

2019年

事件

7月1日         

七一大遊行

民陣：50萬人；警方：35萬人由維園出發

6月9日

第三次反修例大遊行

民陣：103萬人；警方：高峰24萬人

當晚政府發聲明「如期恢復二讀」

7月5日

政府提出三項修訂，強調立法「事在必行」

6月10日

凌晨示威者留守立法會，並與警方爆衝突

7月6日

田北俊辭職

6月12日

示威者包圍立法會，阻止二讀，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈清場，政府將事件定性「暴動」

7月9日

民陣發起包圍立法會行動，五萬人參與

6月15日

特首林鄭月娥宣布「暫緩修例」，認同警方的「暴動」定性

7月16日

財政司司長梁錦松、保安局局長葉劉淑儀辭職

6月16日

第四次反修例大遊行

民陣：200萬人；警方：按原定路線33.8萬人

9月

特首董建華宣布撤回《國家安全（立法條文）條例草案》

6月18日

林鄭月娥「致歉」，但拒絕成立獨立調查委員會調查6.12事件
   

6月21日、28日

示威者包圍警總，之後散去
   

7月1日

示威者闖入立法會破壞設施，警方在金鐘龍和道、夏慤道釋放催淚彈清場
   

7月2日

林鄭凌晨4點見記者譴責，不回應年輕人輕生等問題
   

7月7 日

九龍區大遊行

發起人：23萬人；警方：高峰期有5.6萬人

部份人在遊行後繼續向旺角進發，晚上與警方發生衝突
 
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