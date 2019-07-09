【逃犯條例】反廿三條 vs 反修例　為何林鄭至今仍未能挽回局面？

政府擬推《逃犯條例》修訂，在6月9日大遊行後，特首林鄭月娥依然無法收拾殘局，局勢更升溫。不少人都將事件，與2003年反對《基本法》23條立法時，市民的遊行和港府的回應作對比。 2003年七一大遊行後，時任自由黨主席田北俊率先倒戈，辭去行會成員職位。特首董建華先決定押後立法，財政司司長梁錦松和保安局局長葉劉淑儀更在7月16日同日辭職，政府再在9月宣布「撤回」立法，終令幾近失控的事態暫時「止血」，反觀今次反修例浪潮，林鄭至今仍欠缺回應民怨的實質舉動，導致事態不斷升級，一發不可收拾。

2003年七一遊行，有50萬人上街反對23條立法，迫使政府最終在9月撤回立法。（法新社）

2003年，港府計劃強推《基本法》23條立法的《國家安全條例草案》。當年的立法與今日修訂《逃犯條例》一樣，過半數立法會議員贊成就能通過，在建制派佔多數的局面下，政府幾乎已經數夠票。

2003年七一，香港經歷沙士，經濟跌入谷底，加上反對23條立法的聲音高漲，財政司司長梁錦松偷步買車事件令市民對政府不信任，大批市民在回歸六周年當日，走上街頭。當日民陣估計有50萬人參與，是回歸後最高，警方亦估計警方統計從維園正門出發的人數則是35萬人。

欲以三項修訂強闖立法會

當年在舊政府總部，記者可以「等返工」採訪，董建華連續多日僅以「早晨」回應，直至7月4日表示會小心、全面考慮所有意見和建議。

不過到7月5日，政府宣布三項修訂，即取消部份「禁制組織」條文、在「非法披露官方機密」罪中加入公眾利益作抗辯，及取消警方可不需法律手令入屋調查的條文，但董建華強調立法「事在必行」，堅持如期在7月10日交由立法會大會二讀。

2003年七一遊行，市民製作時任特首董建華，保安局局長葉劉淑儀等官員的示威道具。（路透社）

當年因應民情拒撐23條立法的自由黨榮譽主席田北俊，認為今次修例事件上行會內有成員應辭職。（資料圖片 / 盧翊銘）

自由黨轉軚 局勢現曙光

2003年雖無嚴重警民衝突，但政府一開始亦希望強行闖關，但政府的形勢在自由黨主席、行會成員田北俊的「轉軚」下，急轉直下。

7月6日晚上10時，自由黨在會議後表示，不接納政府提出的三項修訂，反對如期二讀。主席田北俊向董建華提出辭去行會議成員職務。當時自由黨在立法會中有八票，倒戈令政府數不夠票，議案無法通過。

7月7日政府連夜召開特別會議，接納田北俊辭職，宣布「押後立法」。當年民陣亦有組織市民，在原定二讀的日期前夜包圍立法會，主辦方指7月9日晚上有五萬人參與，要求政制改革和高管下台。7月12日再有超過二萬人參加民主大會。

兩高官半個月內辭職 立法先「押後」再「撤回」

7月16日，保安局局長葉劉淑儀與財政司司長梁錦松，先後在晚上7點多及9點多，宣布辭職。

葉劉淑儀強調辭職是私人理由，之後她接受訪問時指，早已通過美國史丹福大學入學試，同年8月到美國開學，辭官和留學是早有安排，但她赴美前亦公開表示看到社會有時有「歪風」、有人「顛倒是非，黑白不分」。而梁錦松並無直接參與23條立法的工作，但因為偷步買車事件，令市民失去信任。

當年董建華先以「押後」立法，直至9月5日，董建華才宣布「撤回」《國家安全（立法條文）條例草案》，承諾先搞好經濟，並會再次充份諮詢市民，達到共識後才再立法，重申沒有立法時間表。

董建華在2003年50萬人上街兩年後，因為「腳痛下台」。林鄭月娥至今仍然未收拾殘局，外界關注她會否因事而下台。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2003年後中央改變治港方針 「西環」現身

不少市民都將今年反對修訂《逃犯條例》的政治風暴，與2003年反對23條立法對比，特別是政府回應的態度。當年七一大遊行後6日，政府並無用強硬言辭回應，隨着田北俊辭職，局勢現轉機，而高官問責下台、政府「撤回」立法，令幾近失控的事態暫時止血。但今年的風波，政府的「暴動定性」、林鄭月娥的公開回應，每每都激起民憤，一個月內已有四次大遊行，多次警民衝突，警方兩次使用催淚彈，局勢至今未有出路，政府可謂「流血不止」。

十六年前後，中央的角色亦有很大轉變。2003年的七一大遊行，令中央治港方針有大轉變，更為積極介入。2003年7月，中央成立港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、中央書記處書記、國家副主席曾慶紅擔任組長，全面領導港澳工作。自此以後，「西環」中聯辦在香港愈來愈活躍，從以往不評論香港內務，到主動約見建制派議員，在大大小小的議案上為港府箍票。

自由黨榮譽主席田北俊，上月接受無綫新聞《新聞透視》訪問時，稱當年辭職的決定，只通知了港澳辦主任廖暉：「他是不同意，覺得最好不要這樣做，不過票在你們那裏。」

今日中央港澳工作協調小組有政治局常委、常務副總理韓正任組長，他在一個月內已先後兩次南下，在深圳督師。林鄭月娥被追問與韓正會面的詳情，並無否認，只說不會公開見過哪些人。

2003年與2019年，都是區議會選舉年。2003年區議會選舉，民建聯議席大減三分一，不少政黨和學者亦說，今年的選舉的形勢，必定受反修例事件影響。