【DSE放榜2019】憑魔術走出單親陰霾　拍微電影獲演藝有條件取錄

放榜在即，家明表示對自己表現有信心，冀能成功入讀心儀學科，將來成為一名導演。

香港中學文憑試（DSE）將於周三（10日）放榜，有考生或對升學出路感迷茫。惟應屆DSE考生芮家明數年前接觸魔術及影片製作後開始著迷，更因而走出單親陰霾，以擔當導演為目標。經過一番奮鬥，最近更獲演藝學院有條件取錄通知書。

導師邀請拍片發掘天份

家明自小學開始成績平平，期間更因父母離異一度抑鬱，學業成績一落千丈。「當時佢哋成日鬧交，成績好差，接觸魔術後不停練習先慢慢走出陰霾。」他指，魔術能夠帶給人驚喜及歡樂氣氛，更為他驅走抑鬱情緒及找到出路：「有次導師邀請我參與拍攝魔術影片，令我發掘到自己有(影片製作)呢方面嘅天份。」

家明（右）說，即使成績未如理想，也不會放棄追夢。（陳晶琦攝）

自此，他開始拍攝不同影片，期間培養出濃厚興趣，更立志成為一名導演，「希望可以透過電影及媒體，將事情的看法帶給大家。」

為搏演藝取錄 花三個月拍微電影

而他為了獲得演藝學院的取錄，更花了三個月時間拍攝了一齣5分鐘長的微電影，最終成功獲取有條件錄取通知書，只須在四科核心科目及一項選修科目考獲「33222」的成績便能入讀心儀學科。

對於放榜在即，家明表示對自己考取的成績有信心。倘最終未能入讀演藝學院，他亦不會放棄追夢，他指或會報讀城大創意媒體課程或參與其他導演的新人培訓計劃，以便有多方準備。