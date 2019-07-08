【DSE放榜2019】調查：逾6成考生對成績有信心　因出路更多元化

今屆香港中學文憑試（DSE）將於本周三（10日）放榜。有機構於6月下旬就「應屆文憑試考生壓力」進行問卷調查，結果發現應屆文憑試考生對考試成績表現較往年有信心，由去年的49%，上升至今年的61%。 香港聖公會福利協會社工林浩麟分析，信心指數上升，與考試形式調節及升學出路更多元化有關。

有應屆考生打拳放鬆心情，寓意打走壓力。 （陳晶琦攝）

今屆香港文憑試放榜在即，有機構於6月下旬進行「應屆文憑試考生壓力調查」收集了450份問卷，針對對象為應屆文憑試考生，以了解考生壓力來源及面對文憑試信心指數。

調查發現，對文憑試成績表現有信心的考生由去年佔49%上升至61%；而對文憑試成績表現沒有信心則由去年51%下跌至近40%。

另外，約六成受訪者表示對放榜在即感到有壓力，與去年情況相若，其中擔心工作出路佔26%；自我期望佔20%及朋輩比較則佔14%。

香港聖公會福利協會社工林浩麟表示，調查結果反映普遍應屆文應試考生對考試成績較往年有信心，相信與考試形式調節及升學出路更多元化有關。惟亦有認為，大學學位是現時社會的基本學歷，故有考生會擔心未能選取心儀學科，繼而影響職場優勢；以及擔心考不到大學，為前路擔心而感到有壓力。

至於父母關係方面，逾5成半考生盼父母清楚他們預期的出路選擇，考生冀父母以平常心面對、尊重他們選擇及陪伴在旁，以表示支持及一起面對難關。