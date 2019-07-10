【DSE放榜】聖馬可中學首誕狀元：不理解特首為何不「撤回」逃例

中學文憑試（DSE）今日放榜，今屆有12名考獲7科5**的狀元，其中一名是來自非傳統名校筲箕灣聖馬可中學、該校首個狀元陳韋諾。他在4個核心科及選修的化學、生物、物理都考獲5**，數學延伸部分M2則考獲5*。 陳韋諾直言，對於考獲7科5**感驚訝，希望日後可升讀中大醫科。對於近日發生的反修例風暴，他認為應尊重民主社會下市民的思想及做法，反思為何年輕人會走上街頭，也不理解特首林鄭月娥為何遲遲不願意宣布「撤回」《逃犯條例》修訂；他又透露，雖然在事件上他與身為公務員的父親持相反意見，但會互相尊重，不會有爭執。

來自非傳統名校筲箕灣聖馬可中學的陳韋諾，是該校首個狀元。（高仲明攝）

來自中產家庭的陳韋諾表示，原本預計有5至6科可考獲5** ，皆因擔心中文科成績不佳，所以對考獲7科5**（包括生物、物理、化學）感驚訝。被問及讀書秘訣，他說小學時期的成績一般，至中二起成績才開始理想，及後更年年考第一，自中五下學期開始操練，每日會抽1至2小時溫習，亦會給自己充足休息，平日有參加合唱團，也會彈琴放鬆，已達演奏級水平。他又指，母親在其小四時起已轉做全職主婦，提供全天候照顧及關心他平日溫習進度，故認為媽媽是他考到好成績的原因之一。

冀入讀中大醫學院

陳韋諾希望入讀中大醫學院，他指希望入讀醫科因為想幫人，以及修讀生物科時，覺得人體結構很有趣；對於近日已因《逃犯條例》造成的醫警對立狀況，他認為醫生有其專業操守，會拒絕干預病人私隱的要求；他又指，醫生要有仁心地醫人，不能只為金錢。

陳韋諾直言，對於考獲7科5**感驚訝，希望日後可升讀中大醫科。（高仲明攝）

政府可做好回應 尊重衝擊的示威者

至於近日發生的社會事件，陳韋諾認為，應尊重民主社會下其他人的思想及做法，同時認為政府可做好回應，反思為何年輕人會走上街頭；又指只要沒有忘記初心，尊重在回歸日衝擊的示威者。對於特首林鄭月娥近日的回應，他指林鄭要回應年輕人訴求，亦不解為何遲遲不宣布「撤回」《逃犯條例》修訂。陳韋諾透露，父親是食環署公務員，在逃犯條例上與他持相反意見，但會互相尊重，不會有爭執。

通識科要多閱讀新聞才能掌握

反修例風暴亦引發有關通識科的爭議。陳韋諾認為，通識科有存在價值，其中一個課題是討論香港，需多閱讀新聞才能掌握，從中會發展出自己想法，訓練批判性思考。