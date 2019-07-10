【DSE放榜】導盲犬伴讀　視障英華女生獲城大副學士有條件取錄

中學文憑試(DSE)今日(10日)放榜。對於各位中學生來説，DSE的確實為成長中的一大難關及必經階段，對有視力障礙的同學來説，更為挑戰，然而亦有不少充滿毅力的同學在試場上獲理想成績。 當中包括應屆文憑試考生、就讀英華女學校的蔡樂詩，她是香港首位使用導盲犬的中學生，現已成功取得城大翻譯副學士的有條件取錄；她鼓勵同路人只要盡力做任何事，不需要後悔，成績不太理想，也可以找到自己的專長或升學方法，只要有目標就可以達成。 另外，有嚴重低視力在香港道教聯合會鄧顯紀念中學就讀的應屆考生謝斯敏，則考獲最佳五科33分及3科5**佳績，協助她的心光學校資源老師王曉蕙亦感到鼓勵，坦言謝同學雖早知患有眼疾，但未有提出需要支援，至中三才被老師察覺問題，是為一個「唔放過自己」及很堅持及認真的同事，相信亦因此改變人生。

有嚴重低視力的應屆考生謝斯敏，考獲最佳五科33分及三科5**佳績。（受訪者提供相片）

嚴重低視力障礙 考獲33分冀入讀港大、中大或科大商科課程

對於患有眼疾的同學來説，要面對人生一個重大考試，加上本身的障礙，付出的努力及精神要以倍計。就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的應屆文憑試考生謝斯敏，患有嚴重低視力障礙，只看到窄幅僅餘20度的視野，光線稍為不足，未不足以看到眼前事物，對學習有相當困難，但她仍憑堅毅的精神，考得最佳五科33分，當中的中文科、通識科及經濟科得到5**，相當理想，期望可入讀港大、中大或科大的商科課程。

因學業成績不俗 校方一度未曾察覺眼疾問題

由中三開始為她提供支援的心光學校，視障學童支援計劃資源老師王曉蕙感到鼓舞，她説謝的父母自她小時候，已得知有關眼疾問題，但未有向學校交代及提出協助，同時因她的學業成績一向不俗，未被察覺。

加時33%至75%應考

直到升讀中三，學校老師發現她跟其他同學有所不同，視疾才被「揭發」，隨即鼓勵她向外界尋求協助；王老師指，謝斯敏在應考文憑試時，獲加時由33%至75%，同時會放大試卷，及到光線較強應考。

王又提到，由於謝斯敏視力相當有限，對於應考要透過視覺審題作答、聽覺並用的聆聽測驗卷，相當困難，因此，對於英文科只考到4分有感失望。

做事「上心」 任何事都唔會放過自己

王説，謝斯敏一向較謙虛，因為自己的成績及學習態度跟別人相同，但她從小事當中亦發現她的過人之處，「有一次我哋去交流團，當時佢爸爸媽媽都唔在場，佢當日仍然會帶中史筆記去溫習，其實佢係好上心，做任何事唔會放過自己嘅人。」

就讀英華女學校的蔡樂詩是香港首位使用導盲犬的中學生，她亦考得符合副學士入學要求的佳績。（梁鵬威攝）

英華女生 首位使用導盲犬中學生

另外，應屆文憑試考生、就讀英華女學校的蔡樂詩是香港首位使用導盲犬的中學生，她考得符合副學士入學要求的佳績，已成功取得城大翻譯副學士的有條件取錄通知書，但會再看大學聯招的結果後決定。

視力接近完全看不清，只能看到光線的她鼓勵同路人只要盡力去任何事，不需要後悔，對她而言，成績考得好人生路可能順暢些，但成績不太理想，也可以找到自己的專長或升學方法，只要有目標就可以達成。

蔡表示使用的點字書比一般印刷書厚重，每當考試前夕更要召喚貨車搬運回家溫習。（梁鵬威攝） 應考中文科閱讀卷加時75% 聆聽卷停頓時間多一倍​ 問到她對溫習科目的任何障礙時，蔡表示使用的點字書比一般印刷書厚重，每當考試前夕，更要召喚貨車搬運回家溫習。而應付文憑試，樂詩需比常人付出更多時間溫習，且多個科目亦需加時應考，例如中文閱讀卷的考試時間，比普通考生多75%；聆聽卷的停頓時間則需多一倍。 此外，由於數學科涉及不少多維圖形，要花更多時間去幻想及計算，有一定困難，現場所見，單單一本數學科中四級上學期書籍，已分為34冊，移動有一定困難。 日前，外界曾討論過取消通識科獨立專題探究習作IES，蔡同學雖然要花上更多時間去準備，但認為習作及通識科有一定的好處，「通識科可以擴闊視野，不同單元亦可以知道世界各地多元文化及事情。」