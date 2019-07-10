【DSE放榜2019】楊潤雄：學額足以滿足考生　不認為年輕人出問題

教育局局長楊潤雄指出，今年文憑試的總報考人數約為56,000人，而各專上院校提供的全日制經本地評審專上課程，包括學士及副學士，其總學額達5萬多個，直言同學不用擔心進修問題。 針對近月的社會活動，楊潤雄說有不少青年曾參與，大部份都和平理性，雖然個別有暴力成份，但他不認為年輕人出了問題。他又指，明白年輕人關心社會，但希望大家可透過理性方法表達。

教育局局長楊潤雄指出，近月的社會活動，有不少年輕人曾經參與，又稱大部分都是和平理性。（資料圖片）

楊潤雄指出，今年文憑試的總報考人數約為56,000人，各專上院校提供的全日制經本地評審專上課程總學額達5萬多個，包括近24,000個學士學位學額，以及約30,000個副學位課程學額。他認為，連同本地其他各類可供中學畢業生報讀的課程，足以滿足想繼續進修的同學，所以不需擔心進修問題。

他又指，政府積極推廣職業專才教育，以「指定專業／界別課程資助計劃」為例，除了原有約3,000個學士學位課程學額之外，新學年更會新增約2,000個副學位課程學額，涵蓋範疇包括建築及工程、護理等。

楊：尊重董建華意見

對於全國政協副主席、前行政長官董建華日前指，任內推行的通識教育，是造成現今年輕人問題的原因。楊潤雄指出，會尊重他對的意見，又稱當局正為學校課程檢討進行公眾諮詢，樂意聽取不同人士的意見。

不贊成賴得鐘言論

此外，早前考評局通識教育科科目委員會主席兼中學通識科教師賴得鐘，曾使用「黑警死全家」標語的facebook頭像，並被4個警察職方協會去信教育局嚴重譴責。

楊潤雄指出，賴得鐘的有關言論含咒罵成份，他並不贊成，很高興對方已就事件道歉。他說，局方近有收到很多投訴，會按一貫程序跟進。他續指，所有老師都可有自己政治看法，但根據局方要求，老師不可在課堂中把自己政治觀貫輸給學生。

他又指，政府已不斷釋出善意，希望與各界包括學生對話，他期望學界不要有前設，又重申不接受學校罷課，認為要顧及學生福祉，不應將學生作為政治活動的籌碼。