房委會6月起推「夏日清潔行動」　擬斥1400萬滅鼠

房委會指出，自6月起已在轄下公共屋邨展開夏日清潔行動，以減少蟲鼠問題，個別工作會在未來數月陸續完成，如每日巡查地下垃圾房、找出可能匿藏老鼠的鼠洞等。同時，20多個重點屋邨亦會進行額外措施。 上述措施的所需額外開支預計約為1,400萬元。房委會預料，視乎實際情況及需要，最終額外開支可能更多。

房委會指出，自6月起，已在公共屋邨展開夏日清潔行動，以減少蟲鼠問題。（資料圖片）

房委會指出，他們已於6月起展開夏日清潔行動。所有公共屋邨會加強清潔及 防治蟲鼠，行動包括巡視、找出及堵塞可能匿藏老鼠的鼠洞或罅隙；清除可滋生蚊子的環境；每日巡查位於地下的垃圾房或雜物站；邀請食環署及民政事務處人員，參與3個月一次「洗太平地」清潔行動等。

20多條屋邨推行額外措施

此外，房屋署與食環署共同甄別的20多個重點屋邨，亦會進行額外措施，例如安排講座或研討會，由食環署人員向住戶和商戶介紹防治蟲鼠措施；加強執行屋邨管理扣分制，向違規住戶及商戶扣分等。

愛民邨多戶發現老鼠。(九龍城區議員吳奮金提供)

未來會要求加強人手

房委會指出，執行上述措施所需的額外開支預計約為1,400萬元，將放在2019/20年度的核准預算內。不過，視乎實際情況及需要，最終額外開支可能會更多。

至於人手方面，房委會表示，推行加強防治蟲鼠措施的工作量，會由現有人手負責。為持續監管蟲鼠問題，未來會向政府提出增加人手。