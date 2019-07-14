【沙田遊行】連登巴打絲打號召　網民公投爭取七大訴求

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，社區遊行遍地開花，其中今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站巴士交匯處作終點。 受委托任遊行申請人的社區組織「沙田一隅」召集人梁延豐表示，今次遊行由「連登」會員號召，網民共同參與決策，主題除一貫的「五大訴求」外，亦加入「反DQ」及促請區議會審批反修例討論動議。他又強調，冀遊行貫徹和理非，又指將不設大台，由參與者自行決定行動去留。

「沙田一隅」召集人梁延豐指，他是受網民所託代為申請遊行。（資料圖片）

爭反DQ及區會討論反修例兩大訴求

梁延豐指，今次遊行屬網民自發，事源有「巴絲打」於「連登」發帖，希望可以於區內發起遊行，更主動邀請其組織代為出面，向警方申請。隨後所有決策及安排包括遊行路線及主題，亦經Telegram所屬群組公開討論及作出公投，共同自決。

他續指，除「五大訴求」即撤控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，以及實行雙普選以外，今次亦加入「反DQ」，以及要求沙田區議會討論反修例動議兩大主題。

梁解釋，沙田政府合署曾在過往選舉中取消部分參選人資格，故網民希望藉此表態。他又指，路線原將政府合署設為終點，以呼應主題，惟警方其後表明，附近Home Square商場有優惠日，亦憂慮排頭街交通擠塞，遂提出移師至沙田站巴士交匯處，礙於時間緊迫，他們亦願意讓步。他又指，如遊行人士仍打算前往沙田政府合署「野餐」，可自行選擇是否離隊。



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呼籲「和理非」形式進行 不設大台

梁延豐又提到，區議會將於月底召開大會，網民希望作出警告，「大家想叫區議會唔好玩嘢，建制派唔好學南區咁集體缺席」，亦期望可向區議會主席何厚祥施壓，呼籲他批出動議，以便展開討論。何以今次沒社區議題？梁延豐指，公投中曾設「嘈音」及「大媽舞」等選擇，但最終不入流。

參與人數方面，他直言難以預料，但已向警方加碼申報有1萬人，屆時會按比例派駐糾察維持秩序。他又希望今次遊行可按「和理非」形式進行，又指將不設大台，沿路會有咪站，供區議員使用。

今日遊行後設後續活動，「沙田一隅」會於今晚8時，於大會堂外百步梯舉辦放映會，播放以本土派梁天琦為主題的紀錄片。梁延豐指，今次已一併就活動獲批不反對通知書，相信不會重演早前遭康文署圍封場地事件。



今次遊行後設後續活動，「沙田一隅」會於今晚8時，於大會堂外百步梯舉辦放映會。（網上圖片）

九巴41條路線改道改站​

香港郵政早前宣布，鑑於今日於沙田政府合署外有公眾活動進行，位於該合署內的沙田中央郵政局郵政信箱大堂將於當日關閉，服務將暫停。

運輸署則指，沙田當日將實施特別交通及運輸安排，市中心巴士總站、沙田站公共運輸交匯處等將於下午1時起暫停使用，沙田車站圍、排頭街及上禾輋路等亦需臨時封閉；九巴當日亦將有41條路線改道及改站，4條專線小巴及3條巴士路線需暫停服務。