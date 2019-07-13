【HPV】內地客不知信穎涉冒牌疫苗　職員稱遭連累：你要告便告

海關聯同衞生署於觀塘信穎醫務中心檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩名男子，據悉包括任職董事的楊文信。涉事的醫務中心今日（13日）開放予顧客到場查詢及登記，惟代表律師稱暫時未會安排退款。 有內地顧客於早上到場打算注射疫苗，惟登門才獲悉有關冒牌疫苗醜聞。她們表示早前到另一間於佐敦的診所注射首兩針，惟其後獲通知因應業務調整，需要到涉事中心注射第三針。她們批評信穎醫務中心的處理方法惡劣，引述職員表示自己「被連累」。

有內地顧客到場後才獲悉事件。（張嘉敏攝）

於早上約10時半，有兩名內地顧客上門打算注射疫苗，她們表示對事件毫不知情。來自北京的李小姐稱，早前透過朋友介紹到另一間位於佐敦的診所預約注射疫苗，並已於該診所注射兩針，惟上個月獲通知佐敦診所因業務調整及裝修，通知她到涉事醫務中心注射第三針。

觀塘信穎醫務中心職員安排二人作登記。（張嘉敏攝）

中心職員被內地客斥態度惡劣：你要告便告吧

她引述現場的信穎醫務中心職員要求她登記資料，解釋說中心未有任何顧客資料，並聲稱自己被另一診所連累，要求她向中介公司查詢。李小姐稱自己不知道有中介公司參與其中，惟現時已無法聯繫該佐敦診所。她拒絕向信穎中心登記資料，斥中心職員態度惡劣，當她向職員聲稱要起訴中心時，她引述對方稱自己被連累，更稱：「你要告便告吧。」她表示擔心早前注射的疫苗同為冒牌貨，「沒想到這邊的產業鏈這麼差」，稱不會再到香港打針。

李小姐對事件感到失望及無助。（張嘉敏攝）

另一名來自江蘇的蘇小姐早前透過中介公司到同一間佐敦診所注射疫苗，並已於該診所注射兩針。她同樣稱中介公司早前通知她到涉事中心注射第三針，並稱兩間醫療中心為同一集團。她其後向中介公司查詢是次事件，惟對方同樣對事件不知情，稱需要再作查詢。她表示自己專程到港注射疫苗，並支付7,000港元注射費及500元人民幣中介費用，擔心早前注射的兩針均為冒牌貨。李小姐其後就事件報警，並有四名警員到場處理，警方轉介她們到消費者委員會投訴。