【逃犯修例】各區遊行集會續有來　7月底前街頭行動仍浪接浪

近日連串有反修例示威，除了多區出現由市民自發設立的便利貼「連儂牆」外，近日幾乎每逢周六周日，各區都有遊行及示威。繼屯門、尖沙嘴及上水後，沙田區周日（14日）亦有遊行活動，最終更演成商場浴血戰。 《香港01》盤點本月的反修例示威活動，幾乎每次遊行期間或完結後，都會爆發警民衝突，情況更愈趨激烈。而今個月底前，多區亦擬繼續舉行遊行集會，包括土瓜灣、將軍澳、港島西等，街頭運動、反修例怒火、似未有平息之勢。

示威者進入屯門公園，展開光復行動。（羅國輝攝）

7月6日 - 光復屯門公園

屯門公園衛生關注組發起的光復屯門公園遊行，要求政府處理公園噪音滋擾等問題。當日約下午3時起，由屯門新和里遊樂場起步至屯門公園。屯門公園衛生關注組召集人巫堃泰當日指出，估計遊行參與人數約1萬人；警方則表示，最高峰時有1800人。

期間有一名身綠色上衣的「大媽」曾進入公園，並被遊行人士包圍，她避入公廁後，警員曾築起人牆阻止他人進入廁所。逾一小時後，「大媽」在警員保護下離開。此外，亦有一名男子疑涉嫌打人，但被帶上警車離開，引起在場人士不滿。

遊行完結後，有群眾聚集在V City門外及佔據馬路，警員曾舉起紅旗警告及施放胡椒噴霧。後來人潮消散返回行人路，晚上再有近400人包圍屯門警署。

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7月7日 - 九龍區大遊行

網民發起九龍區首個反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利公園遊行至高鐵西九龍站。（李澤彤攝）

有網民發起「九龍區大遊行」活動，打算以和平、理性、優雅的方式，由尖沙咀梳士巴利公園遊行至高鐵西九龍站。發起人當日指，當日有逾23萬人參與；警方則指高峰人數有5.6萬人。

傍晚有大量示威者聚集於西九高鐵站，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，警民雙方對峙。警員曾在場記者及立法會議員推進，情況混亂，有警員表示，警察執行職務時，毋須展示委任證直言，又有警員直言：「隻揪呀！」

香港記者協會及攝影記者協會曾發聯合聲明，嚴厲譴責警方行為妨礙新聞自由。

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7月13日 - 光復上水

光復上水遊行結束後，爆發警民衝突，有示威者受傷倒地。（羅君豪攝）

針對水貨客問題，網民發起光復上水遊行。北區水貨客關注組發言人梁金成曾表示，有約3萬人參與；警方則表示，最高峰有4千人參加。上水區鄉事委員會主席侯志強在場派發飲料，上水區鄉事委員會前主席、前著名練馬師簡炳墀亦現身遊行。

遊行結束後，遊行人士曾與在場警員對峙，警方曾揮動警棍及施放胡椒噴霧，情況混亂。後來亦有示威者聚集於馬路上，警方驅趕時再爆發警民衝突。後來有示威者包圍藥房及投擲雜物。記者亦發現警員遺下疑似手槍的彈匣，裏面更有子彈。

晚上約8時，警方清場時，一名示威者疑被警員追捕時打算跳橋，被在場攝影師及警員拉回，最終警方以涉嫌非法集結將他拘捕。

香港記者協會、香港攝影記者協會發表聯合聲明，對警方對撞記者表示遺憾，並促請警方尊重傳媒採訪權。

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7月14日 - 沙田遊行

警方無警告之下，出動胡椒噴霧。(李澤彤攝)

沙田遊行由車公廟起步，並以沙田站旁的巴士總站為終點。遊行隊伍龍頭到達終點後，警方在無警告及無出示紅旗之下，曾出動胡椒噴霧驅趕，直至傍晚6時半後，有防暴警到場增援。

直至晚上9時，大批示威者由路面被趕入商場，警方從多路包抄，強攻新城市廣場清場，港鐵列車更一度從沙田站「飛站」，無法疏散的示威者和防暴警爆發激烈衝突，演成流血事件。

但新城市廣場浴血戰，恐怕並非反《逃犯條例》抗爭的結束，因為在7月底前，各區都計劃發動示威、集會活動，其中7月28日星期日，更在一日內有將軍澳、港島西兩場遊行，意味由6月初開始的大規模社會抗爭，短期內恐怕仍難平息。

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7月底前各區遊行、示威行動

香港銀髮族靜默遊行

日期：7月17日星期三

時間：下午5時

起點：遮打花園

終點：政府總部

*有待申請不反對通知書

民陣7.21集會

日期：7月21日星期日

時間：晚上7時半至晚上9時

集會地點：金鐘添美道

*有待申請不反對通知書

光復紅土（紅磡、土瓜灣）

日期：7月27日星期六

時間：下午3時30分

起點：紅磡碼頭

終點：九龍城碼頭

*有待申請不反對通知書

「東西夾擊」將軍澳遊行

日期：7月28日星期日

時間：下午2時30分

起點：寶康公園

終點：將軍澳單車公園

*有待申請不反對通知書

「東西夾擊」港島西遊行

日期：7月28日星期日

時間：下午4時30分

起點：堅尼地城科士街臨時遊樂場（堅尼地城站C出口）

終點：中山紀念公園

*有待申請不反對通知書