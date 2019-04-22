【校園天地】接辦臻美十年　福建中學附屬學校校慶音樂劇演出成功

「好感動！整個音樂劇十分高質素！能夠把福附的點點滴滴融入音樂劇而故事完整，編劇實在功不可沒。整晚歌曲動聽悅耳，演員跟司儀字正腔圓，即使大量台詞亦從容駕馭，實難想像其中有些只是低年班的同學。除了歌舞演劇，還有跟觀眾互動的元素，十分貼心。有幸身處其中，深深感受到全校師生員工的落力投入，那份團隊精神着實令人動容！祝願福附繼續上下一心作育英才，人人也可以shine on stage！」（三年級學生家長鄺女士） 「…而於話劇中各位老師為學生開特別case來照顧學生的家校需要，也令人動容。因為有著女兒過去6年的時間，更清楚知道，那不是演戲，而是福附的老師們真正可以做到！這是第一個10年，祝願福附有更多更多的10年，培育更多的好學生，無論學問或者品德！」（一年級學生家長李先生）

眾志就是事成，福建中學附屬學校慶祝十週年校慶重頭戲–大型音樂劇《福附．十年》，於2019年4月16、17日一連兩晚假理工大學賽馬會綜藝館圓滿成功演出，全校師生及家長三百多人齊心參與穿越現代及未來，有溫度、有深度的音樂劇演出，讓大家齊來分享本校成功辦校十週年的喜悅。

音樂劇開幕典禮及服務獎頒贈儀式

大會在4月16日的首日匯演中，邀請了香港特別行政區教育局副局長蔡若蓮博士擔任主禮嘉賓、其他出席的嘉賓包括有民政事務局常任秘書長謝凌潔貞女士、福建中學四校校監黃周娟娟女士、香港福建商會理事長丁良輝先生、香港福建商會永遠榮譽會長林銘森校董、福建中學附屬學校顏家謨校董、旅港福建商會教育基金教育發展副秘書長林智彬校董，及旅港福建商會教育基金教育發展總監黃均瑜先生等。一眾嘉賓為服務學校多年的老師頒贈紀念獎座，令晚會生色不少。

典禮儀式在莊嚴的國歌聲中拉開帷幕，四校校監黃周娟娟女士致辭時表示：「今年是旅港福建商會教育基金接辦本校的第十個年頭，意義非凡。在這十年間，學校致力提供『以人為本』的優質教育，為香港、國家、以至全球發展栽培出不少人才。在這十週年校慶的喜慶日子，全校師生目標一致，共同籌備了這個精彩的匯演，值得大家給予熱烈的掌聲。」

福建中學附屬學校校長徐區懿華女士感謝各位主禮嘉賓、友校校長、家長等在百忙之中撥冗蒞臨，見證這個值得感恩的十週年校慶日子，徐校長表示：「作為老師，定當牢記教育的使命。福附走到今天，老師們除關愛學生、保持嚴而有愛的作風、教學認真外，還積極參與了很多的專業交流分享及教學研究項目，願出席今次匯演的每一位，都互相支持和鼓勵，讓師生家長及愛福附的每一個人，都以校訓『求真擇善、愛望誠信』作為座右銘。」

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編導的話

在洪亮的校歌聲中結束典禮儀式，隨即呈獻《福附．十年》音樂劇，該劇共分為十一幕，歷時兩小時。集劇本創作、導演及演員這三者於一身的黎惠萍老師以「將不可能變成可能」來形容今次的成功匯演，因為涉及三百多人的音樂劇能夠順利完成，單憑一己之力是不可能的，幸好校長、老師、各家長及同學齊心協力。經過約九個月的籌備和綵排，由零開始到終於成功演出一點也不簡單。當中最珍貴是學生透過演出今次音樂劇，不單賺取了舞台經驗和表演技巧，更加增強了自信心，提升了自我管理能力；最大的收獲是克服了重重困難，最後達至成功，贏得觀眾讚口不絕。匯演當晚，各老師和學生聽到觀眾的熱烈掌聲時，大家都感到多個月來的艱辛與汗水都是值得的。

故事簡介及演員感想

《福附．十年》音樂劇講述在2049年的香港，科技一日千里，教育界更引進了人工智能(AI)機械人協助教學，任教福建中學附屬學校(福附)的康主任，親眼見證這個翻天覆地的改變，機械人成為了自己的同事，可是冷冰冰的機械人，又怎能和人類有情感的交流呢？無法適應現狀的康主任失去了自信，時常緬懷過去。康主任的兒子在一次偶然的機會下，來到福附參觀，並且不惜冒險與機械人坐上時光機，回到2019年，嘗試尋找小時候媽媽快樂的原因，助媽媽解開心結。故事就是講述康主任為了追回兒子，一同回到童年，並且成功找回成為教師的初衷。

當中擔任劇中主角「康主任」一角的六年級學生尹敏諾表示很開心參與表演，因為福附五週年紀念時，她只是一名一年級學生，當時也有參與表演環節。五年後，她有幸擔任主角，這角色對尹同學來講是一個很大的挑戰，因為今年只得11歲的她，扮演40歲的成人角色，所以她要揣摩大人的語氣和神態；劇中更加要在現場獻唱兩首非常高音的歌曲，為此尹同學不斷在家練習，她覺得成為該劇的一角後，最大的得益是自信心增強了，口才也得以提升，令她感到很雀躍。

參與演出的師生和家長所作出的努力並沒有白費，家長們看罷音樂劇後均異口同聲地表示舉辦一場音樂劇已經不易，要令表演成功更加難，但福附上下一心做到了，為大家帶來精彩的表演，難怪大家拍爛手掌，事後觀眾紛紛在該劇網頁上留言，對表演者作出崇高的敬意。

這齣音樂劇表達出濃濃的福附人情味。的確，福建中學附屬學校這十載間，不斷為香港教育事業作出的貢獻，繼往開來，全校上下一心，一定會繼續堅守崗位，培育出更多未來的社會棟樑，為祖國、為香港的發展作出貢獻。

如欲瀏覽觀眾對該劇觀後感，可進入以下連結:

https://www.facebook.com/229808517393802/posts/815437575497557/

該劇部分演出片段

https://www.facebook.com/229808517393802/posts/815971488777499/

場刊

http://bit.ly/FSSASmusicalprogramme

（內容由福建中學附屬學校提供）

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