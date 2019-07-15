食安中心驗出副食品批發市場桂花魚樣本含孔雀石綠　已指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（15日）公布，一個桂花魚樣本驗出微量孔雀石綠，含量為10億分之2.8，中心正跟進事件，並已知會檔戶，及指令其停售有關產品。

孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病，根據現行法例，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠，違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。