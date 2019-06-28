牛頭角大昌食品冷藏蒲燒鰻魚樣本驗出含孔雀石綠　食安中心令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（27日）宣布，早前分別在保安道街市抽取的桂花魚樣本、牛頭角安基商場一樓大昌食品的冷藏蒲燒鰻魚樣本，驗出含有孔雀石綠；已知會有關商戶並指令其停售有關產品。 食安中心方面稱，正繼續調查事件和採取適當行動，包括追查問題食物的來源。

中心發言人指，中心透過恆常的食物監測計劃，分別從長沙灣保安道街市F12檔抽取桂花魚樣本，以及觀塘牛頭角安基商場一樓大昌食品抽取預先包裝冷藏燒鰻魚樣本作檢測，兩個樣本都驗出含有孔雀石綠；含量分別為十億分之一點三和十億分之二十六點三。

燒鰻魚樣本資料如下：

產品名稱：蒲燒鰻魚 品牌：櫻木 原產地：中國 進口商：日信國際食品有限公司 此日期前最佳：二○二一年二月二十七日

發言人提到，已知會有關商戶並指令其停售有關產品，而燒鰻魚產品的進口商並已展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2850 7568，查詢該產品的回收事宜。

食安中心方面稱，正繼續調查事件和採取適當行動，包括追查問題食物的來源。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。