【逃犯條例】警民都必須克制　勿讓香港有人犧牲

周日（7月14日）沙田首次舉行反《逃犯條例》修訂遊行，旋即爆發嚴重的警民衝突。警方在將示威者驅趕至新城市廣場後，港鐵一度不停沙田站，而警方則繼續派員進入私人商場內抓捕示威者，雙方狹路相逢，與示威者形同困獸鬥，在肉搏戰中更有落單警員被示威者圍毆，是反修例運動以來首見。

警務處處長盧偉聰凌晨到醫院探望受傷警員，在醫院外會見傳媒時表示，對暴力行為非常憤慨，予以最強烈讉責，重申警方一定全力調查，追究到底。我們認為警方和示威者雙方，都必須克制使用武力。特別對示威者來說，不論是襲警還是暴動罪的代價都甚大，不少示威者尚在年青，明明有大好前途，人生也有漫長的歲月可以實踐理想，並不值得為了一時之憤怒，而賠上一生之前途。我們更憂慮的是，在雙方武力不斷升級的情況下，終有人會在警民衝突中犧牲。不論犧牲者是警員還是示威者，對香港而言都是難以挽回的悲劇。



警方作為紀律部隊，掌握更強裝備，並且可合法使用一定武力，理所當然地必須更克制自持，絕對不可以將示威者作為發洩工作壓力的「沙包」。這不單止對示威者不公平，亦會激發社會對警方的反感。示威者也應該了解到，真正掌握決策權力的是政府高官，而非前線警員，畢竟冤有頭、債有主，即使部分激進示威者已有承擔刑責的心理準備，在道義上也應該留有一線餘地，勿讓香港承受血的控訴。事實上，在現時雙方磨擦都不斷升級之下，事件已無限接近失控境地，出現任何犧牲，都是家人朋友難以承受的痛。

新城市廣場滿地血漬。（香港01記者攝）

回顧過去一個多月的風風雨雨，警方在612後的部署策略本已變得克制，包括在兩次包圍警總事件當中，都近乎「打不還手，罵不還口」，而在7月1日部分激進示威者攻佔立法會一役，雖然撤退的決定備受爭議，但在晚上清場行動中，警方克制而紀律嚴明、示威者亦有秩序地撤走，互不留難，雙方保持一定信任和默契，本來堪足以為典範。可惜這種局面只是曇花一現，其後7月7日的旺角警民衝突，以及7月13日光復上水行動，警方不少行動都有執法過當之嫌。特別是7月14日警方在沙田大舉進入商場，此舉既有擅自在私人地方執法之嫌，亦漠視了行動對商場內其他市民的影響。而警民關係迅速惡化，亦會燃起部分示威者怨氣，決意繼續上街，甚至進一步升級行動，最終受害的不單是須承擔法律責任的示威者，更包括在前線承受市民怒火的警員，局面殊為不幸。



我們不得不質疑，明明六月下旬警方的克制策略已然生效，當時示威者的情緒也已經逐漸緩和，而特首在宣布條例「暫緩」之後，從遊行數字可見，不少示威者也認同政府的做法等同實質撤回，整體局面本有相當迴轉餘地。而7月1日晚上的清場行動，更是一次十分成功的警民默契示範，各界均以為雙方終於摸索出和平解決的方案。然而，究竟政府決策當局是基於甚麼理由，竟令警方在7月7日之後的策略為之丕變，變相不斷火上加油，令事件升溫呢？示威者隨之升級的行動自有其法律責任需要承擔，但同時也使前線警員的「工作環境」危如累卵。政府高層及警方決策當局，有必要全盤檢討警方在面對政治示威時的策略，否則一旦有人犧牲，就為時已晚。