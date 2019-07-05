【南圍豪宅】區議會反對　城規會照批　村民憂成「最後一根稻草」

5月7日，規劃署向西貢區議會提交《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK - HH/6》的擬議修訂項目，遭西貢區議員一致反對。惟6月21日，城規會宣布修訂《白沙灣分區計劃大綱核准圖》，列出建屋詳情。西貢鄉民成員何偉航批評政府「霸王硬上弓」，漠視民意。

村民聯署反對建屋計劃：先解決交通問題

城規會提出修訂《白沙灣分區計劃大綱核准圖》後，惹來南圍村村民不滿，於7月4日及5日於彩虹村外的1A小巴站旁（其中一個入西貢的主要路線），收集市民簽名，要求政府擱置建屋計劃，先解決西貢交通嚴重擠塞的問題。在4小時內，村民收集到約540個簽名。

「壓垮西貢居民的最後一根稻草」

聯署發起人之一的南圍村民成元嬌指，西貢人長期受交通樽頸擠塞問題困擾，憂慮興建230個豪宅單位後，會令西貢居民更難搭車。「在西貢，因為小事故而交通擠塞不是十年不遇，而是一個月都有幾次，如果遇上大型交通意外，會塞足一天。有村民曾走兩小時路程回家。」她又說試過有巴士司機因為塞車，突然人有三急，沒辦法之下只好離開巴士，在眾目睽睽之下於路邊方便。

她曾多次致函規劃署表達西貢居民對區內交通問題的擔憂，希望政府先解決交通問題方才建屋，「但規劃署回覆說建豪宅後對西貢整體的交通流量是微不足道，這根本是誤導！西貢交通擠塞問題困擾多年，豪宅建成後，勢成壓垮西貢居民的最後一根稻草。希望政府可以聆聽我們的心聲，我們是受壓的一群。」

成元嬌認為，豪宅建成後，勢成壓垮西貢居民的最後一根稻草。（蔡正邦攝）

政府部門與村民欠溝通

西貢鄉民成員何偉航則指，平日上下班的繁忙時段，平均塞15至20分鐘，「由西貢市區內的菠蘿斜開始塞，一直塞到濠涌，出到飛鵝山又再塞，塞到落彩雲邨」，形容這是一個塞車的無間地獄。

他認為西貢居民本身並不反對發展，只是希望政府可以交代一個清晰的社區規劃配套，認為現時的發展計劃透明度低，「完全沒有諮詢村民意見，村民都表示：『我哋住喺度，點解唔問我哋意見？』」

7月5傍晚，村民收集簽名時，龍翔道及清水灣道交界正好有點交通擠塞。（黃桂桂攝）

他又指，西貢的社區設施嚴重不足，區內長者數目眾多，認為政府應要在西貢內興建健康中心、療養院、安老院等社區設施。「響鐘旁邊的地（修訂項目A）好適合發展呢類設施，但係政府選擇用來建豪宅。」

何偉航批評：「政府今時今日完全漠視民意，沒有理會村民訴求，一心淨係服務地產商！」他批評政府部門沒有做好與村民之間的溝通工作，將文件上呈區議會，即使遭區議員反對，仍照上城規會，是「霸王硬上弓」。

何偉航批評：「政府今時今日完全漠視民意，有理會村民訴求，一心淨係服務地產商！」（蔡正邦攝）

根據城規會修訂的《白沙灣分區計劃大綱核准圖》，當中修訂項目A，是把一幅位於鄰近西貢公路與響鐘路交界處的用地由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅（丙類）」地帶；修訂項目C，是把一幅位於南圍以南的用地由「綠化地帶」改劃為「住宅（丙類）」地帶，以發展私人住宅。兩幅土地分別興建三幢及六幢六層高的住宅，合共可以提供230個單位。