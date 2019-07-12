將軍澳、西區一早一晚遊行　搞手：唔搶人，大家都係一個香港

全港多區的反對《逃犯條例》修訂遊行陸續醞釀。繼上水、沙田區發起遊行外，將軍澳及西區亦有民間自發的遊行。其中西區與將軍澳區的遊行日期同樣在28日舉行，有網友在連登討論區上反映此問題，兩區的遊行召集人察覺日期相撞後，立即在網上取得聯絡，當日便相約外出相討解決方法，最後將軍澳區遊行時間提前、西區遊行時間延後。將軍澳區的遊行召集人表示，有心有力的市民可以兩場遊行都參與，「18區遊行都係合作性質，最後都係爭取五大訴求，希望市民可以兩個遊行都去到。」

將軍澳遊行早前出現「鬧雙胞」風波，最後組織撤回將於本月21日發起的遊行，並將日期改為28日。但在遊行海報在網上貼出後兩日，西區亦在網上公佈當區亦在28日遊行的資訊。兩區遊行召集人後來才知道，兩區遊行都訂在28日，時間有所衝突，西區遊行聯絡人Coco立刻嘗試找將軍澳區的遊行召集人，打算協調遊行安排：「當知道將軍澳會於同日遊行後，我哋主動嘗試聯絡佢哋，試過上連登、Telegram搵，後來成功搵到佢哋召集人。」

網絡尋人 協調遊行時間

將軍澳及西區各一東一西，最後靠網絡，成功連繫兩群素未謀面的陌生人。將軍澳反送中大遊行發言人憶述，當日兩區召集人成功取得聯絡後，立刻於當晚相約外出會面，相討解決方法，Coco說：「本來有打算調後其中一個遊行日期，但討論後覺得改日期有難度，於是衡量利與弊下，決定更改遊行時間。」翌日，將軍澳反送中遊行籌備群組就向Telegram群組內一千多名成員詢問意見，「我哋唔想代表哂全部將軍澳遊行嘅人，所以係群組入面收集大家意見，問大家對改時間的意見。」

「兩區聯合 首創先例」

最後全部人取得共識，把將軍澳區的遊行時間提前、西區遊行時間延後，並聯同兩區遊行的文宣組，在網上貼上一張「聯合遊行」海報，上面寫上「東西夾擊 一炮雙響」標語，列中各遊行表達的訴求，並告知市民遊行時間有所更改。

兄弟爬山，不一定各自努力。「18區唔同地方，其實圍埋都係一個香港。」將軍澳反送中大遊行發言人指，各地區遊行都是合作性質，應互相幫忙，故盡力在時間上作出協調。「兩邊都有各自想做嘅事，而兩件事都重要。」

西區遊行發言人Coco指，西區遊行的地區訴求集中在抗議中聯辦及地區建制派壟斷區議會的情況；而將軍澳反送中大遊行發言人就解釋，將軍澳區是許多媒體公司的集中地，故地區訴求則集中在抗議媒體不實報道上，「媒體是第四權，捍衛新聞自由時都不應抹黑示威者聲音。」兩區均有不同地區訴求，將軍澳反送中大遊行發言人則呼籲市民若有心有力，歡迎兩場遊行都參與。