【逃犯條例】將軍澳遊行「鬧雙胞」　市民與政黨割席自發7.28遊行

反修訂《逃犯條例》浪潮在各區遍地開花，繼7月7日九龍區大遊行後，上水、沙田和將軍澳亦有人發起大遊行，除了抗議修例議題，亦表達當區問題不滿。不過，有市民質疑由區政聯盟和將軍澳民生關注組發起的將軍澳區的7月21日帶有其他政治目的，由於經協商出現分歧，決定聯同一群街坊素人自發「割席」，另外發起「7.28 將軍澳反送中大遊行」，並正申請不反對通知書，路線則偏離電視台的位置，並強調拒絕為任何政黨作宣傳或選舉造勢。將軍澳民生關注組回覆時稱，不會回應指控，歡迎街坊參與兩個遊行。

區政聯盟和將軍澳民生關注組早前發起「將軍澳7月21日大遊行」，除了反修例「五大訴求」，亦爭取「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」，由將軍澳站遊行，沿海濱長廊和環保大道，到達TVB大樓。

不過，有關政黨發起的遊行引起街坊憂慮「存有其他政治目的」，一群將軍澳素人更自發申請舉行「7.28將軍澳反送中大遊行」，表達五大訴求，包括徹底撤回修例、收回暴動定義、撤銷至今對所有反送中抗爭者控罪和徹底追究警隊濫權情況，並要求特首以行政命令解散立法會，立即施實行雙普選。

有市民發起「7.28 將軍澳反送中大遊行」。（網上圖片）

發起人之一的Hang Ng今日發出聲明時表示，遊行計劃由寶翠公園遊行至將軍澳單車館公園，又稱因傳媒機構位置遠離市中心，缺乏補給和退場路線，為保障當日遊行人士安全，商討後決定遊行集中於市中心，故不會經過傳媒機構。但有鑒於連日來有傳媒對抗爭者的抹黑，亦冀抗議媒體失實報導，希望傳媒作為具監察力量的第四權，秉持專業精神為市民作持平報導。

據了解，將軍澳遊行已一早籌劃。Hang Ng強調其發起的遊行與「將軍澳7.21大遊行」「並沒有任何關連」。他批評有關區政聯盟和將軍澳民生關注組於7月7日發佈遊行資訊前，並無與其團隊溝通，更一度曾潛伏於遊行籌備群組內，隱瞞其身份，令團隊對其目的存疑，故他們決定放棄協調，自發另設遊行，拒絕為任何政黨作宣傳或選舉造勢，「請各政黨自重」。

「將軍澳7月21日大遊行」，除了「五大訴求」，也另外爭取「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」。(FB圖片)

將軍澳民生關注組成員葉嘉榮對於有關種種指控「不作回應」，就舉辦遊行存有其他政治目的，他只強調「屆時不會有任何政黨和政治宣傳行為，不會有政黨橫額」。他稱，出現分歧緣於遊行路線意見不一，「對方認為途經電視城的位置有地盤和路障，擔心有危險」，又透露稱在早於7月5日，即發布「7.21遊行」消息前兩日，曾私訊知會對方，並稱可協助申請不反對通知書和留下電話，惟對方「無應機」，承認「已經無合作關係」。不過他認為兩個遊行路線和日期都不同，「歡迎市民兩個遊行都參與」。