【書展2019】買烹飪書可折扣價購煲　書商：有掙扎　但有成效

香港書展今日(17日)起一連7日於會展舉行，以往不時指港人看書意欲減低，書展「旺丁不旺財」，不少書商各出奇謀，希望吸引讀者購買書籍。大眾書局自去年推出「買烹飪書優惠價送港女煲」後，今年再接再厲，購買約100元的烹飪書，可用低於半價入手的來自德國的品牌WOLL的高速微壓鑽石鍋。 攤位金培企業有限公司（即大眾書局）營銷及市場經理林明麗表示，「以煲銷書」的確吸引不少太太眼球，令銷量上升，承認對該宣傳上有所掙扎，故在選擇優惠產品時，對質素要求有所「執着」。

書展今日開鑼，有書商給予優惠，買烹飪書即可以低價購煲。（梁煥敏攝）

書展旺丁不旺財 逼出新營銷手法

近年書展的入場人數逐年上升，單單於去年已有過百萬人次入場「打書釘」、購買圖書。但有書商曾表示，其實場內多是旺丁不旺財。

烹飪書一向有不少擁躉，尤其是受到喜歡烹飪的太太所喜愛，有參展商各出奇謀推銷有關書籍。大眾書局自去年推出「買烹飪書優惠價送港女煲」後，今年再接再厲，以折實價108元，購買由名廚John Rocha推出的烹飪書《微壓潮煮》或私房菜廚師何小慧《走出抑鬱——煮出人生百味》，可用低於半價的1,388元，購買原價3369元的德國品牌WOLL的高速微壓鑽石鍋。

大眾書局推出購買指定烹飪書籍，即可以低於半價購買德國WOLL高速微壓鑽石鍋。（梁煥敏攝）

負責推銷的金培企業有限公司營銷及市場經理林明麗表示，公司一直推出多本烹飪書，至兩年前起，已嘗試以購新書，可以優惠價購買名牌家具，去年曾推優惠價的「港女煲」Le Creuset，今年則推德國製名牌壓力煲，強調全部為「精挑細選」。今朝一開場已經出售5個，至晚上仍有20多套壓力煲出售，預期於今個星期六之前可以全數售出，今有收到不少查詢。

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為何會掙扎才落實？

林又説，作為出版界一份子，以家品去推銷書籍有一定的掙扎，起初並不希望用該方式去做，惟首次推出時反應熱烈，又明白到推出的產品跟書籍有一定關係，加上外界對此反應不太負面，繼而搜羅適合的產品去推銷，強調由於外界的「thankful week」亦不及其優惠價，數量極度有限，希望可以吸引一眾太太購買，主要作為宣傳作用。

此外，場內亦有另一個攤位，於擺放出售烹飪書的位置旁邊，放滿小型廚具產品及電器，希望讀者購買烹飪書之餘，可以同時購買適用的產品。萬里機構出版有限公司營銷及市場部經理黎曉朗表示，將家品放近烹飪書籍附近出售，的確有互相增加銷量的作用。