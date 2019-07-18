【沙中線】港鐵紅磡站進行加鋼板等加固「補鑊」　惟仍由禮頓負責

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，港鐵已就紅磡站擴建部分全面策略評估，包括紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處經已向政府提交最終報告，指車站工程結構安全，但需要進行一系列加固工作。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）下午公布，沙中線會先局部開通大圍至啟德站，稱為「屯馬線一期」，最快明年首季通車。有關紅磡站加固工程及局部通車費用，預計涉及20億港元，將會由港鐵承擔。 其後，港鐵召開記者會進一步交代詳情，港鐵工程總監包立聲表示，對於東西走廊及南北走廊月台層板的加固工作，港鐵將會在A區範圍局部加厚層板、按需要重建通風槽位置及加裝鋼結構支架。至於B區採取的措施，則會在個別位置加裝螺栓及鋼板；C區則局部加厚層板及在適當位置加裝鋼柱。 港鐵表示，有關加固工序需時4至6個月，在獲政府正式接納後，預計需時9至12個月完成施工。至於加固工作，將會由承辦商禮頓負責。

港鐵沙中線局部通車至啟德站，預計最快明年首季通車。（資料圖片）

至於分段開通的安排，港鐵車務總監劉天成表示紅磡站仍有工程要進行，故港鐵將會為分段通車作準備。基於考慮技術、車務運作安排可行性，港鐵得出切實可行的安排，即先開通顯徑、鑽石山及啟德站，稱為「屯馬線一期」。

惟為何局部開通會選取啟德站為終點站？港鐵車務總監劉天成則解釋，鑽石山站及啟德站的渡線可作調頭，故分段開通至啟德站能提供每3.5分鐘一班車。

陳帆下午見傳媒表示，港鐵已向政府提交的兩份報告中指出，紅磡站擴建部分及鄰近位置進行一系列工程措施，並會在完工後設長期監察措施，上述工程於2020年底至2021年初完成，且會全面進行測試及試營運。政府認為有必要局部開通大圍至紅磡段，經港鐵審視各項因素後，會先啟用大圍至啟德站，並爭取於2021底大圍至紅磡段全線通車。

劉天成續指，未能選取紅磡站及何文田站作為終點站的原因為，紅磡站仍有工程站要做，而紅磡及何文田站的區域信號一致，故何文田站都不能開通。而土瓜灣站及宋皇臺站因沒有渡線，且沒有硬件調頭，故最終目標選取啟德站作臨時終點站。

港鐵工程總監包立聲見傳媒。（黃偉倫攝）

曾考慮啟德到土瓜灣穿梭列車方案

劉天成表示，港鐵曾考慮向乘客提供啟德到土瓜灣穿梭列車服務，過程中亦有探討能否用「單軌雙程」往來啟德至土瓜灣站。但由於穿梭列車服務只能維持每10分鐘一班列車，情況並不理想，且考慮屆時全線開通屯馬時均要進行全線測試，故試營運階段，穿梭列車服務便要停止，乘客或要等候時間會更長，故最終決定分段開通至啟德站。

包立聲續指，紅磡站擴建月台經已建造2至4年，且有獨立顧問、政府的專家顧問團檢視，均同意月台結構屬安全。

車務總監劉天成表示，開通新線均要與政府有關單位及公共交通承辦商洽談，以方便市民使用新鐵路設施。而「屯馬線一期」經已得到政府接納，故現時需與運輸署研究如何與社區連接。同時，現時已有港鐵職員於各個車站準備，且將不定期為「屯馬線一期」進行測試工作。