【沙中線】紅磡站螺絲帽缺失參差、石屎現蜂巢現象　38處需加固

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，政府及港鐵今(18日)公布全面策略評估報告，進一步揭示月台層板的螺絲帽及石屎質量問題，亦有施工記錄從缺情況，報告更多度點評原因與施工質量欠佳有關。不過，紅磡站最終毋須拆卸，惟需進行加固工程，預料完工後，沙中線可於明年初首季局部通車。加固及局部通車開支預計涉及20億港元，將會由港鐵承擔。 翻查相關報告及港鐵簡介顯示，港鐵將會提出多項加固工程「補漏」，包括加厚鋼筋石屎層板、加裝鋼柱及鋼結構支架等，初步估算紅磡站共有38個地點需要施工，稍後港鐵會將細節提交予政府審批。

根據港鐵介紹，沙中線紅磡站將會增加多項新設施，包括兩層全新的月台，分別供屯馬線及東鐵線使用。此為現實模擬圖。（港鐵圖片）

48個月台層板鋼筋螺絲帽不達標 8個樣本無連接

沙中線工程有新進展，雖然全線通車需延至最快2021年，但大圍站至啟德站的路段將會率先通車，顯徑站、鑽石山站擴建部份和啟德站，則在明年首季啟用。港鐵經過逾半年開鑿檢測後，終敲定有關安排。報告顯示，開鑿工程於去年底12月展開，並分別抽驗東西走廊及南北走廊月台層板102個及99個樣本，按照螺絲帽扭入長度計算，東西及及南北走廊月台層板共有48個接駁樣本不符標準。報告再總結指，兩個月台層板欠妥比率各不多於36.6%及33.2%。

48個不合格樣本中，當中有8個樣本的主鋼筋無連接螺絲帽，5個樣本的鋼筋更看似曾被剪過。開鑿結果更揭示，紅磡體育館區亦受牽連，由於東西走廊月台層板的A區及體育館區，主要用帽樑接駁連續牆，結果發現，當中11條主鋼筋未有妥善接駁，報告又進一步點評螺絲帽接駁不足原因，「最可能成因包括紮鐵施工質量欠佳，卻無於工程期間的監察被發現。」



報告亦檢視工程施工表格（RISC Form）的齊全程度，結果顯示，承建商大致有整全呈交鋼筋籠的石屎安裝及灌注前的檢查表格，但未有按時提交RISC Form，螺絲帽檢測記錄亦未見齊備。

月台層板現深淺不一「蜂巢現象」 牆身有縫隙無填補

月台層板的石屎亦見「蜂巢現象」，經開鑿檢測核實後，分別有12%及7%檢查區域，有淺層蜂巢狀現象及較深層的蜂巢狀現象，「可能與混凝土施工質量未如理想有關」；牆身/支柱/吊牆與層板之間，亦有31處出現未經填補或曾以不合適物料填補縫隙。報告又揭示，月台層板亦有鏽蝕、滲水情況。

為作出補救，港鐵提出多項重點加固工作，由於受影響範圍主要涉及6個區域，港鐵將會按分區加厚鋼筋石屎層板，亦會在適當位置加裝鋼柱及鋼結構支架，個別位置亦需加裝螺栓及鋼板等。根據港鐵估算，初步預算共有38個地點需要施工，但實際地點數目有待詳細計算。

紅磡站加固工程詳情