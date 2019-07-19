【逃犯條例】6月訪港旅客人次達514萬　按年升近一成　華南客減少

過去一個月來，本港發生多次示威及警民衝突。旅發局今日（19日）發表今年6月訪港旅客人次，達514萬人次，按年增加8.6%。但值得留意的是，在6月訪港旅客人次中內地旅客佔七成，達398萬人次，按年更上升一成，只有在發生6月12 日以及6月16日兩次示威的兩星期內，人次才分別輕微按年下跌3.6%及2.5%。 香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢表示，6月訪港旅客數字未見受到示威活動有大影響，減少的內地客大多為南中國客人，因為他們對香港的倩況較為了解，當有大型示威活動便會取消行程。至於較長途的內地客，由於6月及7月的酒店、旅票等已一早預訂，故未見有取消等情況。但他指，若示威活持續，對旅遊業的影響料在未來一、兩個月浮現。

香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢。

政府擬修訂《逃犯條例》引起本港多區出現連串示威，有示威人士更曾用普通話向內地旅客高叫口號等，有旅遊業界則斥示威影響本港經濟。香港旅遊發展局今日（19日）公布今年6月份的訪港旅客數字，錄得514萬人次，較上月的591萬人次下跌約13%；但按年則增加8.6%，當中七成是內地客，佔398萬人次，按年增長一成。不過，長途旅客則按年下跌3.6%，僅得31萬人次。

按今年6月周次計算，訪港的內地客在第三個星期及第四個星期，即6月11日至20日期間有下跌，分別按年輕微下跌3.6%及2.5%。

華南客人較了解香港情況

旅發局總幹事劉鎮漢指出，6月份的整體訪港旅客數字未見到受示威活動有重大影響。至於6月中曾現內地客數目下跌，他則相信該批內地客來自南中國，「他們對香港的社會狀況比較了解，知道有示威活動便會取消來港。」若示威持續，他相信影響料在未來一、兩個月浮現。