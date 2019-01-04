【智愷求心】今日做電腦掃描檢查腦部　如有血塊可導致中風

據了解，智愷現時仍然危殆，胸口造口出血情況持續，亦有釋出輕微滲液，院方今天(4日)會為智愷再做電腦掃描，檢查他的胸口及腦部會否存有血塊。

13個月大男嬰許智愷，出生不久卻被診斷出患上罕見的限制性心肌病，現時心臟無法發揮功能，需要依靠儀器維生；加上現有多個器官嚴重衰竭，急需換心續命。

智愷因病導致心臟衰竭，在上月21日起，安裝外置人工雙心室輔助裝置續命。 （資料圖片／受訪者提供）

智愷因病導致心臟衰竭，在上月21日起，安裝外置人工雙心室輔助裝置續命，裝置需接駁四條喉管及泵。據了解，於周三晚上，智愷胸口、接駁儀器的位置出現持續性輕微緩慢出血，需要減少薄血藥份量止血，不過就有機會增加外置人工雙心室輔助裝置內出現血塊的風險。

今天再有消息指，智愷仍然危殆，胸口造口出血情況持續，與早前情況差不多，造口亦有釋出輕微滲液。他今日會再接受電腦掃描，檢查他的胸口及腦部會否存有血塊。

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷早前在記招上指，裝置需要接駁喉管及泵，有受細菌感染風險，亦可能形成血塊，「如果血塊上腦，就可能會導致缺血性中風或腦出血。」