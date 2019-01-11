【智愷求心】男嬰人工心泵現血塊要做手術　母：希望他堅強支持着

僅13個月大的許智愷在8個月大時確診患限制性心臟病，至上月病情更急轉直下，智愷當時需要安裝外置人工雙心室輔助裝置（俗稱人工心）代替心臟功能，肝、腎亦開始衰竭，更面對細菌感染及腦中風風險。 瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，團隊前日（9日）發現智愷左邊人工心的泵出現小血塊。已為他更換人工心泵，肝功能逐步改善至正常狀況，但仍急需移植心臟續命。瑪麗醫院指智愷現時情況仍然危殆。

智愷的媽媽許太指，知道智愷要和時間競賽，希望他堅強地支持著，直至有心人出現。（資料圖片／林若勤攝）

智愷的媽媽許太指，瑪麗醫院前日致電她，稱智愷的人工心泵內發現有血塊，同日立即為智愷做手術。許太表示，他們早前擔心的風險出現了，令她與丈夫十分憂心，他們知道智愷要和時間競賽，希望他堅強地支持着，直至有心人出現。現時智愷已更換一個新的泵，肺的左右都有少許「花」，所以未能拆除呼吸機，而腎功能仍未回復。他們期望智愷的腎功能可以回復。

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瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，智愷意識有改善，四肢活動情況有進展，但腎功能仍然衰竭，需要繼續接受俗稱洗血的血液透析。區表示，他們於兩日前發現智愷的左邊人工心泵出現小血栓，所以他們已即時為智愷更換新的人工心泵，之後再沒有出血，肝功能逐步改善至正常狀況。區永谷強調智愷仍然急需換心續命，而智愷目前狀況仍適合進行換心手術。

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷強調智愷仍然急需換心續命，而智愷目前狀況仍適合進行換心手術。（資料圖片／林若勤攝）

現時13個月大的智愷情況十分危急，他和哥哥同樣患上限制性心臟病，哥哥在7個月大時因心臟衰竭而夭折。父母在幼子出生後才得知，原來長子的病和基因變異有關，令他們大感錯愕。智愷病情在上月急轉直下，需要使用呼吸機協助呼吸，心臟更一度停頓。現時，智愷需要使用人工心代替心臟功能，同時洗血維持腎功能幫助排尿，他急需有心人捐出屍心續命。