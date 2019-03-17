建造業工藝測試中心去年逾2.37萬人應考　較十年平均人數多三成

為配合中短期基建發展對技術工人的需求，《財政預算案》公布撥款2億元擴大建造業學徒計劃。發展局局長黃偉綸今日（17日）撰寫網誌，稱《建造業工人註冊條例》下的「專工專責」規定於 2017年 4月實施後，參加工藝測試的考生人數持續上升，中心去年共有逾2.37萬名考生應試，人數較過去十年的平均數增加三成。

中心現提供約150項熟練技工（大工）或半熟練技工（中工）的工藝測試，項目包括機電工種、建築及土木工種等。（發展局圖片）

「香港建造業工藝測試中心」原名為香港仔訓練中心，早於1989年落成，1990年開始為建造業提供工藝測試。中心提供約150項熟練技工（大工）或半熟練技工（中工）的工藝測試，項目包括水喉工、金屬工、批盪工、空調製冷設備技工等。

工場使用模組化設計

黃偉綸指出，中心為應付不同工種測試的需求，測試工場採用模組化設計及可移動的設備，例如機電測試工場內的電工試場，只要更換有關設備，就能變為消防設備技工試場。模組化設計方便拼合考試場地，縮短工藝測試的處理時間。

中心今年制定多項新措施，包括優化工藝測試的程序及積極推行電子化，圖示試場內的中央計時系統、電子筆試系統等。（發展局圖片）

推行電子化優化程序

他又指，今年中心制定多項新措施，包括優化工藝測試的程序及積極推行電子化，例如試場設有中央計時系統、電子筆試系統等；木工科測試工場的監考人員更示範以電子平水儀來評核考生作品，有助提高評分的效率和準確性，亦令考試的程序系統化。