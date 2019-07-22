梁栢賢將卸任醫管局行政總裁　談社會衝突：政治問題應政治解決

《逃犯條例》修訂爭議不斷升溫，政府管治威信受挫，更牽連到市民到公立醫院求醫的信心。從事公職34年的醫院管理局行政總裁梁栢賢退休在即，綜觀大局，他認為目前情況複雜，與他過去面對的多次危機規模不盡相同，但以醫療事故為例，「發生事情便要找出成因、交代，有錯便要認，希望在系統上改變。」亦認同正如特首林鄭月娥所言，要與年輕人溝通。 對於警民衝突不斷，多人受傷，梁栢賢強調：「政治問題，應政治解決。」自己最不想看到有人受傷。而市民對政府的信任度是否跌至新低，他稱現時明顯是管治威信受到挑戰，但成因有很多，難以評論。

對於如何處理現時的社會爭議，梁栢賢表示，如果能夠開誠布公，相信就會得到市民信任。信任是對任何機構及任何地方管理人也是重要。（李澤彤攝）

近月反修例的示威衝突持續出現，有傷者曾到公立醫院求醫，其後被拘捕。事件引發醫護界質疑醫管局將病人資料交予警方，醫管局須急澄清。另一邊廂警方及醫護人員亦關係緊張，警方更決定暫時關閉兩間公立醫院的警崗。一時間，社會議題激化的矛盾，蔓延至救急扶危的醫院前線。

前線醫護是用心做 對保護私隱是知道分寸

看着紛亂的局面，梁栢賢強調希望盡快解決問題，形容「政治問題，應政治解決」，不想見到有重大傷亡事件發生。他指從醫管局角度看，較難分析應如何處理這個高層次問題，他說不論是警方或遊行人士都是年輕人，受傷亦無必要。此外，他也擔心有市民不敢到急症室求醫，延誤治療，「但這只是擔心，前線醫護是用心做，對保護私隱是知道分寸。睇症的同事問多兩句，問如何受傷是想醫治，重要是醫好個病。」

近期反修例爭議蔓延至醫院，伊利沙伯醫院的警崗亦暫時關閉，警方改為在醫院附近巡邏。（資料圖片／鄺曉斌攝）

問責團隊揀錯人？梁栢賢：要搵啱適合的人，做適合的工作

作為掌管8萬名員工的行政總裁，梁栢賢指出信任及認受性是最基本。對於政府問責團隊是否揀錯人，他說：「管政府是高層次好多，不能與我們相比，要搵啱適合的人，做適合的工作。（醫管局）因要面對八萬個同事，咁多病人，如果揀一個做腦外科醫生，叫佢換肝是不行的，唔係係醫生就識做。在管理機構角度，（管理人員的）資歷認證、能力與管治團隊是一脈相成，管理其他地方亦是一樣。」

要時間修補，要了解吓年輕人

市民對政府信任是否跌至新低點，問責官員不夠貼地？梁栢賢說很難評論：「大家都知道個結果是什麼，相信要時間修補，要了解吓年輕人，同意特首所言要同年輕人溝通，但用什麼方法、渠道，是值得深思，而這是團隊工作。」他說問責制不是有問題，但未得到市民的認受，而管治團隊需要得到市民信任它具執行能力，「我諗現時管治信任、威信是受到挑戰，這是明顯的事。」

如果能夠開誠布公 相信就會得到市民信任

要找出治療這個亂世的良方，梁栢賢坦言現時的社會情況，與他過往面對的危機是不同規模，今次情況複雜，與處理醫療事故也不相同。但他指出，處理事故一定要知道成因、如何交代，「向病人家屬交代，有錯便要認，賠償、找成因，希望在系統上改變。」他自言不容易評估當今局面，「這是政府或政治人物應有的能力，分析成因，如果能夠開誠布公，相信就會得到市民信任。信任是對任何機構及任何地方管理人也是重要。」