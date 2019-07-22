告別34年公職生涯　梁栢賢最難忘沙士疫情蔓延封淘大花園　

要為34年公職生涯總結一句，梁栢賢說一生都圍繞危機。由食環署、衞生署到醫院管理局，崗位都離不開處理危機，遠至豬隻哮喘藥食安問題、豬流感、馬尼拉人質事件，近至南丫海難、醫生谷爆集會，都有他的身影。但教他最難忘是2003年沙士疫症，形容是艱難的時刻，更統籌封閉淘大花園的工作阻止疫情蔓延。 來到花甲之年，梁栢賢今月底從醫管局行政總裁一職退下來。掌舵9年，過去公立醫院服務爆煲，他重申人手不足、士氣低及醫護工時長的三大問題雖然未解決，但「已有改善」。

梁栢賢難忘2003年應對沙士一役。（李澤彤攝）

現年60歲梁栢賢，出任醫管局行政總裁9年，是歷任之人掌舵最長時間，此前他曾帶領新成立的質素及安全部。在醫管局服務達12年，入局前的公務員生涯亦有22年，梁栢賢日前舉行茶聚，與傳媒話當年，娓娓道來那些年的危機處理「戰績」。1985年他由政府醫生做起，11年後加入政府就任衞生署助理署長展開官場仕途，其後涉足食環衞生工作。

數到最難忘，是2003年沙士一役，時任衞生署副署長的他，是封閉疫區九龍灣淘大花園的「指揮官」，安排車輛接載居民往渡假營的畫面歷歷在目。那是艱難的時刻，也讓他與抗疫英雄港大微生物學講座教授袁國勇、衞生署顧問醫生曾浩輝結下深厚情誼。沙士落幕，衞生防護中心成立，他作為首任總監為後來的流行病防控奠下基礎。

（香港01製圖）

梁栢賢（前排左三）是足球愛好者，不時與政商界人士踢波。（受訪者提供）

轉戰醫管局，任務亦殊不容易。梁栢賢在2010年接替蘇利民，擔當CEO大任。當時他要拆解的三大問題，是醫護工時過長、人手不足、士氣低落。退休在即，他坦言現時「三大挑戰到今日未解決到，其他國家都解決不到，但有持續改善。」他說2015/16年度起醫生人手已有正增長，又改善醫護的升遷機會，加上醫院重建、擴建計劃如火如荼，相信情況會漸紓緩。

醫院認證或執行出問題 會聽醫護意見不硬推

梁栢賢在醫管局任內一大爭議是推行醫院認證計劃，令醫護怨聲載道，認為文書工作加重負擔。他指出，推行計劃對醫療系統是重要，可就專業培訓及服務水平制訂標準，但過程中出現執行問題，現時與前線接觸已有共識，目前不會推行。他認同醫院認證不是考試，「是持續改善的概念，不再要佢張cert（證書）， 而是希望把審核員看法變成建議，將資源撥下去改善不妥之處。」被問到當年不推行醫院認證會否令其在任評價較好，梁栢賢說不會看這些，認為推行計劃初期獲得很多人支持，可能是檢討不適時，畫蛇添足，他相信「智慧在民間」，定會聆聽前線意見。

梁栢賢表示，7月底退休後，將會先去旅行及休息一會，未決定事業去向。（李澤彤攝）

中學時代的梁栢賢（左二）。（受訪者提供）

「我們不會害怕面對公眾 有批評會企定定」

現時醫管局的總撥款逼近700億元，公立醫院服務爆煲，未來或成「千億王國」？梁栢賢認為，王國二字看來是形容獨立管理、自己話事的地方，醫管局並不是這樣。如按本地生產總值(GDP)計算，該局的資源用得好少及有效率，而且提供的不止服務，還有災難處理、訓練醫護人員及醫學研究。當有人說醫管局架構臃腫，甚至揚言要解散醫管局，梁栢賢說得淡然：「我們不會害怕面對公眾，傳媒質詢，有批評會企定定，如何臃腫龐大都不太擔心。」談到公營醫療的出路，他直言與前食物及衞生局局長高永文想法不一，不認同公私營雙軌制，反之應是公營主導，背後的價值是做好對市民的健康保障工作。