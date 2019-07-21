【書展2019】參展商指生意受影響屬意料之內　冀與港人一起走下去

一年一度於灣仔會議展覽中心舉行的書展今日(21日)踏入第5日，適逢民陣再舉行反修訂《逃犯條例》遊行，終點為灣仔盧押道；然而不影響閱讀氣氛，有市民亦趁周日到書展參觀購物。 有參展商認為，人流受影響是在意料之內，但對警方將遊行終點定於灣仔表示不理解，認為書展和公眾活動的人流會出現重疊，將終點定在其他地點影響相對較少；但又指，出版商今年重點不在銷情，而是為香港人打氣，故今年特意以「一起走下去」為題，及以心靈書籍作主打。

2019年書展人流較往年疏落。(曾凱欣攝)

香港書展踏入第五天，雖然仍有不少市民入場參觀，惟今人流明顯比往年減少，中午時分入會場亦無須像往年「大排長龍」。

參展商之一亮光文化項目編輯鄭沛恩指，書展人流明顯比往年減少。(曾凱欣攝)

參展商指人流明顯往年少

參展商之一亮光文化項目編輯鄭沛恩指，書展人流明顯比往年減少，認為社會運動影響整個書展的氣氛，令顧客欠缺心情消費，但她提到人流減少已在預料之中。她續指，因應今天公眾活動，擔心讀者較難前來及離開會場，部分作者分享會亦無奈取消或需提早開始。

出版商重點不在銷情 冀為港人打氣

連同遊行在內，灣仔區內同時有兩個大型活動，鄭沛恩對警方將遊行終點定在灣仔表示不理解，認為書展有不少一家大小參與，書展和公眾活動的人流會出現重疊，認為終點定在其他地點如金鐘，影響程度會相對較低。

她又提到，出版商今年重點不在銷情，而是為香港人打氣，故今年特意以「一起走下去」為題，及以心靈書籍作主打。