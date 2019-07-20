【書展2019】天價幼兒英語教材受歡迎　牛津推家長指引書教互動

為了孩子「贏在起跑線」，不少家長會從小就用不同方法增加子女的競爭力，還在牙牙學語就開始接觸英文。每年的書展，家長豪擲逾萬元購買「天價」英語教材亦並非新鮮事。牛津大學出版社今年將提供1,400本書，當中300本新書，而幼兒家用學習教材套總值約由2萬元至5萬元不等。出版社董事總經理吳薇薇表示，0至6歲是兒童學習語言的黃金期，學校及家長愈來愈注重這方面教育，故出版社投放多資源推出相關教材。近年教材配有點讀筆跟讀及玩具等，及特別設計家長指引書，以提高小朋友專注力，及增加互動溝通力。

牛津大學出版社今年將提供1,400本書，當中300本新書。（李慧妍攝）

一年一度的書展將於本周三（17日）開鑼，設於三樓的兒童天地，出售教材、補充練習的出版社最受家長、學生歡迎。吳薇薇指，時下年輕的家長非常勤力，入場前已選好「心水」書籍。繼去年推出受歡迎的、適合3至8歲《GSG Phonics「牛津語音階梯」學習套》，優惠價1,952元（原價2,440元）；今年則新推《Practice Series – Reading Wonderland》等約30本新書。

每套教材有配搭不同學習工具及加入電子元素，如點讀筆、海報、QR Code等。香港教育大學幼兒教育學系助理教授黃國成直言，過往小童學習英語靠查字典，但沒有發音難以學懂純正讀音，「就算10度年前幼兒透過播放影片學習英語，但父母以為不用理會，只要子女不停觀看就能學懂，亦沒有親子交流，其實是很差的學習方法。」

出版社推出點讀筆，黃國成認為，幼兒在看繪本時，能一直使用點讀筆指出字詞、聽讀音及解釋，又能與家長討論，有助建立親子關係及提高學習興趣。（李慧妍攝）

出版社於2017年曾作調查發現，近半「新手」父母每天只花約15分鐘與子女以英語溝通，時間非常不足。他指，「父母參與度低，及英語未必是母語，亦阻礙他們陪讀。所以現時亦有家長使用書，教他們如何解答兒童的問題。」近年出版社推出點讀筆、字卡及海報等配套教材，讓幼兒在看繪本時，能一直使用點讀筆指出字詞、聽讀音及解釋，並與家長作討論，以建立良好親子關係及品格教育。

黃國成又指，幼兒能有效學習語言和靈活運用，每日需有25% 時間使用該語言，而達流暢或精通程度，每天則要花60%時間溝通交流，並與3位英語溝通聊天。然而，升讀小學後，英語教育側重閱讀和書寫，吳薇薇表示，幼兒與小學的銜接教材中，透過增加短句，訓練兒童的口語與書面語逐一配對能力。

為了解家長及學生需求，負責幼兒教育出版經理張煒儀指，書展期間均會派編輯部職員到場，向家長介紹教材，及收集意見，「10年前大家是被動使用產品，以為買完教材給小孩，就自然能學懂。現在則會透過學習語言，也培養良好品德等。」