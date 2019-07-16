【書展2019】補充練習出版社揭港媽掃貨攻略　家長最怕「買唔齊」

一年一度的書展將於周三（17日）開鑼。設於會展三樓的「兒童天地」，向來首日已逼滿家長拖行李篋選購教科書、補充練習等，場面墟冚。樂思教育出版社總監黃瑞娟指出，近年家長掃貨模式漸漸改變，由過去偏向買又平又厚、難度深的補充練習，近年則改為因應子女程度，學習強弱項買針對性的練習。 而補充練習亦由最初的純紙本式，及後逐漸加入電子元素，如掃描QR code觀看解題影片。黃瑞娟表示，時下家長的知識水平提高，著重練習內容質素，而適量加入電子元素有助減輕學生壓力，及提升學習彈性。而家不少家長都愛在書展首日出擊掃貨，避免所需書籍被搶購一空，或因補貨需時而錯過新書，故「好緊張」一早到場選購。

黃瑞娟指，因應各年級設計的補充練習，初小以豐富圖畫為主，高小則以增加文字內容。（李澤彤攝）

書展成「進補」時機 家長最怕「買唔齊」

每年書展，都是家長帶同小朋友買書「進補」好時機，專賣補充練習的書攤總是逼滿家長、學生。黃瑞娟笑說：「家長好緊張。以往家庭客多於周末入場，但因部分熱銷練習較快售罄，且補貨需時，家長擔憂遲入場或『未必有齊書』，故集中在首日買書。」

其實，補充練習市場，近年都有不少變化，黃瑞娟說，相比起過往家長偏向買又平又厚，及難度深的補充練習，但現時家長的認知水平提高，會考慮內容質素及子女可承受範圍：「買好多，但未必要求全部做完，而是按需要挑選適合題目。」例如恆常溫習，題型就會以練習為主，助學生增強記憶；應付考試，則因應公開試、呈分試選擇考卷類，以適應考試模式。

黃瑞娟表示，家長應視乎子女情況購買適量補充練習，宜貴精不貴多。（李澤彤攝）

電子教學普及 補充練習加入VR內容

隨著電子教學的普及，出版社亦在教材融入資訊科技，並研發產品如在教材套新增動畫、VR（虛擬實景）等內容，學生只需在補充練習內掃描二維碼，便能學習解題過程等內容。黃瑞娟指，補充練習屬於輔導工具，在家長日益重視練習的內容質素，及子女做完要有效的概念，出版社亦配合在教材內適量加入電子元素：「不需密集式文字，書內有電子平台，也是能減輕學生的壓力，令學習更有彈性。」

大眾集團旗下品牌的樂思，於1998年起編著小、中學的各式補充練習教材，包括中、英、數科，每年約推出150至200冊，市場佔有率約6成。黃瑞娟舉例，教育局於2004年推行小三全港性系統評估（TSA）及其後的中一入學前學科測驗（HKAT），前線老師希望出版社提供如常規練習等，以配合備課、因材施教。她指，編輯團隊老師平均年資6至10年，亦會邀請大學講師、學者及前線老師等擔任顧問和作者，務求切合教學需要。

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