【元朗黑夜】重組「白色恐怖」漫長一夜　白衣人施暴的冇警5小時

反《逃犯條例》修訂引發的衝突仍在升級，除了港島爆發警民衝突外，元朗昨夜（21日）亦爆疑由黑社會發動的襲擊市民事件。大批身穿白衣的不明人士，晚上在元朗多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人，事件造成至少45名市民受傷。 《香港01》重組元朗「白色恐怖」的一夜，以百計的白衣人大約於夜晚8時30分在元朗鬧市集結，手舉標語牌，聲稱要「保衛元朗、保衛家園」，期間未見警察介入。流血事件大約於晚上9時16分爆發，大量白衣人士強闖港鐵車站，甚至到月台、進入車廂以藤條、鐵通等不斷追打乘客，不少人遭打至頭破血流，港鐵更一度宣布不停元朗站。 直到晚上11時30分才有軍裝警到處理，但稍作逗留便離開，西鐵元朗站再次爆發衝突，除了在港鐵站內襲擊市民外，亦有到旁邊的YOHO Mall追打。一直到凌晨1時許，即白衣人湧上街頭近5小時後，才有防暴警察出現。而其實早在昨天下午，元朗「白色恐怖」已是山雨欲來……

14:45 聲討教協Facebook貼文稱「備戰中」

親建制Fecebook專頁「聲討教協」於昨日（21日）14時45分發布影片貼文和相片，展示眾多白色衫人士在元朗一家酒樓用餐，並配文「元朗六鄉已經準備好」、「備戰中」，並表示準備大量藤條「教仔」。圖片中除了有元朗六鄉「保衛元朗和諧，維護地區安寧」的橫幅外，亦有大量並附有中國國旗的藤條，和昨晚白衣人追打市民時所用的工具相當近似。

20:27 白衣人湧到元朗鬧市

Fecebook專頁「聲討教協」再度發布短片，片中一眾白衫人士在元朗市區聚集，手舉標語、國旗及區旗，並不斷高呼「保衛元朗、保衛家園」的口號。短片並配文「元朗的風采，鼓掌」。

（聲討教協Facebook截圖）

21:16 白衣人帶口罩、帽子遮面

香港突發事故爆料區有網民報料，指元朗雞地（近市中心東南部分）近YOHO形點商場一帶有大量穿白衫人士，有人擔心這群人打算伏擊遊行回來的示威者。有讀者向《香港01》傳回相片及短片，顯示大批白衫人士聚集，部分人開始帶上口罩、帽子遮面，手持藤條，另一部分人則繼續手持標語，對遮面人士大叫加油。

22:45 網爆白衫人街頭追擊市民 有白衫人進入列車內

大約晚上十時，港島區正爆發警民衝突，警方已經出黑旗，隨時會放出催淚彈，示威者與速龍小隊距離不到20米，氣氛一度緊張。與此同時，本身聚集在元朗地鐵站外的數百白衫人士，開始在西鐵站無差別追打市民。至22時38分，連登開始傳出影片，有年輕人在元朗雞地附近被白衫人持棍追打。其後白衫人開始闖進西鐵元朗站內，追打月台及車廂內的市民與記者，不少人被打得頭破血流，有市民在車廂內受到驚嚇，大聲尖叫。港鐵職員於22時45分發現有關情況，2分鐘後報警，但未得到警方及時回覆。

22:50 何君堯與白衣人握手片網上瘋傳

白衣人在地鐵內的暴行還在持續進行，立法會民主派議員林卓廷到場後亦被人毆打追堵，口角流血，雙手受傷，其後入屯門醫院求醫。

與此同時，網上開始流傳片段，片中建制派新界西立法會議員何君堯，曾在街上與多名手執籐條的白衣人握手，期間何稱向白衣人士稱「辛苦晒」、「你哋係我英雄」。事後何君堯透過Facebook個人專頁發聲明，指指與元朗白衣人打黑衣人事件絕對沒有任何關係，「我只是晚飯後經過，有很多市民還認識我，他們很認同我為港敢言發聲支持警察維持治安，要求跟我拍照，我亦樂於接受。」

他更稱，元朗鄉紳只是「保鄉衛族」，一早提醒他們要依法辦事，但指反修例示威者「搞」元朗是先撩者賤，「如果有人挑釁，那些人不應該同情」，更說被打至流血送院的林卓廷是「咎由自取」。

22:56 區議員報警 稱接線員指「驚你就唔好出街」

因應元朗站突發情況，港鐵開始飛站，西鐵線來回方向的列車不停元朗站，同時亦嘗試安排列車在元朗站接載乘客離開。港鐵表示，由於元朗站月台上有列車因車門受阻未能離開，因而未能成功安排空載列車到元朗站。

隨着越來越多的白衣人衝入港鐵元朗站，站內緊張氣氛迅速升級，大批白衣人士開始用竹枝追打港鐵內的市民。站台上、樓梯上，到處都是尖叫聲。有媒體報導，錦綉花園區區議員杜嘉倫表示自己報警，接線員表示「驚你就唔好出街」，之後就掛線。

23:20 兩軍裝警現身元朗站後即離開

因大批白衣人進入車廂追打市民，列車受阻停在元朗站往屯門方向的月台，最終該列車於11時14分開出。港鐵於23時20分發出消息，西鐵綫列車來回方向已於晚上11時20分回復正常，恢復於元朗站上落客。

在元朗衝突爆發1個小時左右的時間內，警方稱共收到逾40個報案電話，大部分均報指西鐵元朗站有「白衫人打黑衫人」，但未知受傷情況。有網民在接近晚上11時，影到有兩名軍裝警察出現在元朗站，但未己便轉身離開。警察公共關係科警隊總警司謝振中在事後解釋，在收到首宗報案後，有兩名巡邏軍裝警曾到元朗站處理打人事件，但於裝備不足，評估形勢後認為不能應付「超過百多人的打鬥事件」，故離開請求增援。

警方稱，警方電台22時54分通知衝鋒車不能到場，亦調配元朗區其他當值警察，重整隊伍到元朗站，支援隊伍在23時20分抵達，但當時已經無白衣人。港鐵則表示，警方大約於23時15分到達車站。站內市民見到警察姍姍來遲，怒火中燒，不斷炮轟警員。

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23:45 港鐵元朗站關閉

白衣人再次在元朗站外隔住鐵閘指罵市民，再拉開地鐵閘門，衝入港鐵站內追打，市民在站外被多人用棍狂毆，港鐵再度不停元朗站，並再度報警。有在元朗被傷的市民被到場的救護員帶走。期間有白衫人士暈倒，救護員幫他做心外壓搶救。

應警方要求，元朗站於23時55分關閉。

00:16 政府發聲明 將上環、元朗事件相提並論

政府發布聲明，將上環及元朗發生的事件相提並論，譴責上環的激進示威者對警方發出暴力襲擊；同時亦譴責有人聚眾在元朗港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。聲明指，香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，特區政府予以強烈譴責，並會嚴正追究。

00:23 市民報警 天水圍警署竟落閘

近百市民不滿警方未有平息元朗站之亂，包圍天水圍警署。天水圍警署的警署警長陳雄傑曾到警署外與居民對談，指希望居民散去，讓該警署預留人手到元朗支援，但現時有部分警力須留在警署應付包圍。惟居民激動要求警方立即到元朗支援，並要求交代剛才警方的「零部署」。其後天水圍警署落閘。

近百市民不滿警方未有平息元朗之亂，包圍天水圍警署。（網絡圖片）

00:46 警察離開 白衫人再次追打市民

元朗西鐵站在第一批軍裝警察離開後再爆衝突，白衫人士更追打市民至附近YOHO MALL商場。YOHO MALL事後發布聲明，稱商場服務處職員及商場內市民發現有人遇襲後，隨即報警求助，但一直未能聯絡警方。最後在住宅業主陪同下，商場安排部分遇襲市民到住宅平台暫避，為他們提供水和急救用品等。商場職員其後為受傷市民作初步急救，待救護員接報到場後將受傷市民送院治理。

因警方遲遲未有支援，有市民於12時41分左右向消防求助，消防員在大約5分鐘後到場支援。截至12時31分，單是元朗站已經有9人送院。

01:17 白衣人上街5小時後 防暴警察終於現身

元朗大批白衣人上街、更演成追擊市民事件的5小時後，防暴警察終於現身，並進入西鐵站巡邏。元朗依然有大量白e 1人聚集，進入西鐵站旁邊的圍村。

01:56 白衣人聚南邊圍村 警方一度退卻

大批持木棍、竹枝等武器的白衣人繼續在南邊圍村村口聚集。警方一度進入圍村，但由於村民向外投擲雜物，警方一度退卻。一直到接近凌晨2時，大批持盾牌及長槍的防爆警察在元朗巡邏搜查。雙方對峙指接近3時，元朗南邊圍村突然有白衣人向籃球場方向叫囂，有人持長棍前往該方向。防暴警察亦前往了解，警員向白衣人了解情況。

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03:00 港鐵發聲明 譴責暴力事件

港鐵就元朗襲擊事件發聲明，指突發事件發生時，車站職員人數有限，已即時盡力聯繫車務控制中心以配合車務調動。由於站內有大批人士打鬥，車務控制中心得悉情況後亦有即時通知警方尋求協助。港鐵強烈譴責鐵路範圍發生暴力事件，向受傷乘客致以深切慰問，並對乘客經歷深表遺憾。

03:48 受傷人數眾多

醫管局表示，截至凌晨2點半，新界區衝突事件中有36名傷者送院，31男5女，年齡18-64歲，其中1男危殆，在屯門醫院留醫；另有4人嚴重，當中3男傷者在屯院，1女留醫博愛醫院，其他人情況穩定或已出院。據了解，暫未有傷者死亡。

04:06 警察入圍村調查 無逮捕任何人

數十名防暴警察及便衣警察於近凌晨3時進入南邊圍村，逾百名白衣男仍在村口聚集，途中有人叫囂。有警方代表在現場嗌咪，指入村是要調查今晚元朗發生的襲擊事件。警方入村調查後，帶走一名白衣男子，並在村內搜走一批鐵通檢查。警方於近4時步出南邊圍，記者之後圍訪一名便衣警員，但未有回答記者任何問題。

另有數名白衣人剛離開南邊圍村，記者向他們詢問是否涉及襲擊事件及有否協助調查，眾人皆沒有回應，之後同乘一輛中港牌七人車離開。

游乃強警司在調查後於村口簡報情況，未有逮捕任何人。（香港01記者攝）

05:15 警方稱未有逮捕任何人 「唔見有攻擊性武器」

元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強警司在調查後於村口簡報情況，指剛才「邊個陣營都唔見有攻擊性武器」，引來記者追問為何不少記者及現場人士都見到白衣人持籐條、鐵通等追打市民，警方卻指未能見到，游未有直接回應。之後游又說有車輛運送鐵通，但要依靠市民之後再提供資料才能確定及調查。

他表示於昨日晚上10:41收到市民投訴有刑事恐嚇，當時巡邏隊到西鐵站，發現有為數約100名「兩個陣營打鬥」，由於人手不足，因此要快速應變部隊支援才能到場制止。

他指受傷者有25人，當中22男3女，分別送到博愛醫院、屯門醫院及天水圍醫院，游稱未知傷者是屬於哪個「陣營」，指雙方因政治紛爭而打鬥。有記者問為何容許頭戴頭盔的白衣人離開南邊圍，他指穿白衣不代表有參與打鬥，而目前警方沒有拘捕任何人。他又指警方讉責所有暴力行為，聲稱會全力追查。

截至早上7時，公立醫院共接獲45名傷者。其後，網傳有孕婦在元朗站受傷倒地，醫管局指未有接收過任何孕婦或流產個案。