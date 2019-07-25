六合彩暑期金多寶8000萬頭獎　歷年走勢隱藏更大「巨獎」？

今年六合彩暑期金多寶攪珠將於今晚（25日）9時半舉行，倘10元一注中頭獎，派彩可達8,000萬元，是這項金多寶最高派彩，同時又是歷來六合彩頭獎最高派彩第三位。 暑期金多寶舉行了17次攪珠，歷年來都有一個特別的趨勢存在，而這個趨勢若在今年持續，市民將有機會在稍後迎來比今次更大的「巨獎」，有望贏取歷來六合彩頭獎最高彩金。

去年兩個0.5注頭獎的幸運兒，其中一位在柴灣小西灣廣場投注站購買彩票中獎。(香港01記者攝)

從未試過連續3年有人中頭獎

香港賽馬會自2001年7月起，舉辦暑期金多寶攪珠，其中2005年因舉行六合彩30周年金多寶而停辦一次，故至去年暑期金多寶攪珠，合共舉行過17次攪珠。

在17次攪珠中，10次無人中頭獎，其餘7次則有0.5注至4注不等注數中獎，但不論是有人中頭獎或無人中頭獎，最多只會是連續兩年出現，未嘗試過連續三年無人中或有人中頭獎。

有趣的是，2017年及2018年分別有1.5注(一個0.5注及一個1注)及1注(兩個0.5注)中頭獎，若按以往趨勢，今年暑期金多寶頭獎得主或會懸空，逾8,000萬元多寶或撥入下期攪珠，按馬會慣例或順延至下周二晚才舉行攪珠，而頭獎估計可達9,000多萬元，超越2013年12月10日的90,951,590元。