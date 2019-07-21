【書展2019】鄺俊宇新書做樹洞　同手足講「我們在一起」

在反對《逃犯條例》抗議中無處不在、被封「鄺神」的民主黨立法會議員鄺俊宇，為政事奔波之餘也不忘作家身份，而今年書展更推出新書《我們在一起》。鄺俊宇在facebook專頁表示，此書與之前的作品不同，內容因為是隨想文本而會比較貼近其自身，希望可以透過此書令手足感受到不論是在街頭上還是心靈上「我們都是在一起的」。他更把村上春樹「雞蛋與高牆」的名句演化，變成「在雞蛋與高牆之間，我永遠站在雞蛋的前面」。

寫作是鄺俊宇療癒心靈的空間，曾推出多本愛情著作，今年卻來了一個新嘗試，創作《我們在一起》述說手足之情，更於21/7現身書展舉行簽名會。

↓↓↓ 鄺俊宇除了是議員亦是一名作家，有不少金句 ↓↓↓

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鄺俊宇在fb專頁上分享新書《我們在一起》，指這是他的第12本書，提到內容是撰寫於香港兵荒馬亂之時，而今年6月發生的事，相信手足們都不會忘記，「這一年的春夏之交，我們在一起，無論形勢多麼艱難，我們都不離不棄」。

被網民稱讚「勁勤力」的鄺俊宇自稱是大家的樹洞，感謝讀者們與樹洞走到第12站，指如果讀者習慣讀其文章，會發覺過去的故事不常出現他自己，因為其角色是說書人，只想說出不同故事。他強調新書雖然是隨想文本，樹洞本人較多出現，但不代表他在寫自己，「只不過在字裡行間，你或許能認識樹洞多一點」。

鄺俊宇於書展2019推出新書《我們在一起》，撰寫時正值香港兵荒馬亂之時。（fb專頁「白卷出版社」圖片）

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鄺俊宇疑因為通宵留守而體力不足，於612早上暈倒。（李澤彤攝）

除了想令手足知道大家都在一起外，鄺俊宇亦希望他的文字可以令「某一個人的青春裡起一點點的作用，至少讓她明白，她並不只一個人，她有我們在青春裡相伴成長」。他又謝謝大家的支持，在5年前的情人節給他一個奇蹟般的開始，「這個夢至今未完結，請各位陪我繼續發夢，無論是在文字上，還是在這個我們從小成長的香港上」。最後他把村上春樹的名言「在雞蛋與高牆之間，我永遠站在雞蛋那邊」變成「在雞蛋與高牆之間，我永遠站在雞蛋的前面」。

↓↓↓ 鄺俊宇在6月至今的表現獲得網民激讚↓↓↓

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鄺俊宇振臂高呼的照片曾被BBC放在網站頭版。（資料圖片）

鄺俊宇在逃犯條例修訂風波之中受到注目，皆因他多次出現在不同的示威場合，希望大家都能平平安安，主張「不流血，不受傷，不被捕」，希望示威者能和平退場。他在6月12日早上在金鐘通宵留守後，疑因體力不支，在振臂高呼一聲後當場暈倒，令其支持者十分心痛，呼籲他要好好休息，但鄺俊宇休息過後又再出動。而他當時振臂高呼的照片，更登上了BBC網站頭版。

香港民意研究計劃上周公布立法會議員民望，過去3次都沒有上榜的鄺俊宇一下子就取得61.6分，比公民黨的楊岳橋還要高，由於鄺俊宇的認知率較低，故被剔除。